Лосинах вшей в лесах под Тверью в этом сезоне слишком много. Фото: VK/«Тверь ВКонтакте»

В Тверской области нашествие лосиных вшей. О том, что тверские леса этой осенью атаковали лосиные вши, сообщают пользователи в сообществе «Тверь ВКонтакте».

Отправляясь за грибами люди сталкиваются во время прогулок по лесу с этими насекомыми. Они прочно прицепляются коготками к одежде или коже, их укусы болезненны и не проходят неделями.

«Такого нашествия никогда не было. Раньше штук 10 за день. В этом году сотни», «после леса снимаешь их пачками», «от этих «зверюг» у меня укусы уже три недели не проходят. А убить их невозможно. Они не давятся совсем» - комментируют и делятся опытом тверичане под постом в соцсети.

- Оказавшись на теле, эти насекомые быстро перемещаются ближе к волосяным покровам, чаще всего к голове, - делятся авторы поста, которые не только пострадали от этого кровососа, но и запечатлели его на фото крупным планом. По размеру и внешнему виду лосиная вошь напоминает сразу муху, клеща и паука.

Хотя относятся они все же к мухам, и чаще всего их можно встретить в лесах и на зарастающих кустарником полях, где неподалёку обитают лоси.

Укусы болезненны, с сильным зудом и местной аллергической реакцией, не проходят такие волдыри по несколько недель. Если укусов после посещения леса много и начался сильный зуд, лучше обратиться к врачу.

Защита от лосиных вшей одна - одеваться хорошо, закрывая все участки тела, чтобы насекомое не добралось. Одежду выбирать для посещения леса с тугим воротником и манжетами. Хорошо закрывать голову.

СПРАВКА КП

Лосиная вошь может быть переносчиком инфекции, его укус может вызвать сильную аллергическую реакцию. Причём нападают эти насекомые на жертву роем, в котором насекомых может насчитываться до 120. Чем больше по размерам потенциальная жертвова, тем большая вероятность, что рой насядет именно на неё.

Снять лосиную вошь с одежды непросто. Фото: «Тверь ВКонтакте»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.