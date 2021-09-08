Болезнь поддаётся лечению только до 20 лет: врачи ДОКБ Твери рассказали, как бороться с развитием сколиоза у ребёнка

Школьники много времени проводят сидя - это может ускорить развитие сколиоза. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начался учебный год, школьники проводят много времени в сидячем положении за партой в школе, за столом над домашним заданием, перед компьютером, играя в игры. Длительное пребывание в такой позе может обернуться неправильным развитием мышц и костей позвоночника. Как избежать искривления спины, нарушения осанки и развития сколиоза - советы дали врачи областной Детской клинической больницы Твери.

Простые, но действенные советы на эту тему размещены в официальной группе ДОКБ в соцсети.

- Болезнь поддаётся лечению только в юношеском возрасте до исполнения двадцати лет. Позже костные ткани полностью сформировываются, скорректировать что-либо становится очень сложно, - предостерегают врачи ДОКБ.

Именно поэтому профилактика сколиоза у школьников играет важную роль в развитии каждого ребёнка. Если своевременно позаботиться о здоровье позвоночника, то это позволит избежать множества проблем в будущем.

Действенные методы профилактики сколиоза:

- Приобрести ребёнку ортопедический матрас и подушку.

- Выбирать для школьника столы и стулья, соответствующие его росту.

- Избегать ношения тяжёлых рюкзаков за спиной.

Также чтобы предотвратить сколиоз у ребенка, ему полезно периодически лежать на ровной и твёрдой поверхности в течение 15 - 20 минут. Не стоит пренебрегать и регулярным посещением ортопеда. Осмотр и консультации врача помогут выявить деформацию осанки на ранней стадии.

Физические упражнения для профилактики сколиоза у школьников

- Потягивания, лёжа на спине с вытянутыми вдоль тела руками.

- Выгибания, лёжа на животе. Руки раскинуты в стороны.

- Покачивания туловищем. Исходное положение - стоя со сцеплёнными за головой руками.

К физическим упражнениям можно добавить плаваниев бассейне и аквааэробику.

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