Стратегия «Единой России» совпадает с развитием Тверской области по всем направлениям

Фото: Александр Константинов

Точкой отсчета для исторического мультимедийного музея «Россия – Моя история», который был построен в Твери в рекордно короткие сроки, стал прошедший в Твери 6 сентября форум.

Своеобразная метафора – обсуждение Стратегии развития региона на ближайшие пять лет прошло на площадке, которая совершенно точно станет одной из самых значимых для будущего Твери и Тверской области. Кроме того, обсуждаемый в конференц-зале документ, который практически по всем параметрам совпадает с предвыборной Народной программой партии «Единая Россия», должен стать историей России и тверской земли.

И она пишется именно здесь и сейчас. Рост населения и социально-экономическое развитие региона – главные цели новой Стратегии на предстоящие пять лет. Перспективы и конкретные задачи до 2026 года представил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» и кандидат от Тверского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Игорь Руденя.

Глава региона начал с итогов, достигнутых командой «Единой России», за прошедшее пятилетие. Самое важное – за этот срок обеспечен надежный фундамент для социально-экономического развития Верхневолжья.

Рост доходов областного бюджета увеличился на 58%, экономика региона за пять лет превысила средний показатель по ЦФО, а индекс промышленного производства показал динамику выше, чем в целом по России. Объективный результат работы в социальной сфере: с 2016 по 2021 годы число многодетных семей в Тверской области увеличилось на треть и превысило 13 тысяч семей. И эта цифра должна расти, прогноз на ближайшие пять лет – более 15 200 многодетных семей.

Это произойдет в том числе благодаря усилению мер поддержки, об одной из них лидер списка тверской «Единой России» заявил во время обсуждения Стратегии развития Верхневолжья.

«По многочисленным просьбам родителей с 2022 года в Тверской области планируютпредоставлять комплекты школьной формы не только для учеников с 1 по 5 класс, как сегодня, а для всех детей школьного возраста из многодетных семей», – сообщил новость губернатор, секретарь и кандидат Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя.

Фото: Александр Константинов

Стратегия развития на предстоящую пятилетку построена вокруг человека, ориентирована в первую очередь на обеспечение благополучия каждого жителя Тверской области.

Как и принятая ранее Народная программа партии «Единая Россия», региональная Стратегия 2021-2026 отражает весь комплекс задач по всем направлениям социально-экономического развития. Документ предусматривает опережающий рост экономики и социальной сферы Тверской области, достижение к 2026 году лидерских позиций в Центральном федеральном округе. В ближайшие пять лет планируется практически двукратное увеличение объема привлеченных инвестиций – до 119 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 16 тысяч новых рабочих мест.

В нормативное состояние должно быть приведено почти 4,5 тысячи километров тверских дорог, получено мощное развитие транспортнаяинфраструктура региона, включая создание Западного моста в Твери, северного обходастолицы Верхневолжья и транспортных «хорд» от трасс М-10 «Россия» и М-11 «Нева» до М-9 «Балтия».

Планируется, что Тверская область, наконец-то, будет полностью газифицирована. Это станет решением глобальной задачи и принципиально нового уровня развития муниципалитетов. Особое внимание сфере здравоохранения, в том числе кадровому вопросу. В планах строительство современной Детской областной больницы, приведение в порядок медицинских зданий в муниципалитетах, установка 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 15 модульных врачебных амбулаторий, а также приобретение медицинского оборудования и автотранспорта.

Продолжится масштабная программа развития жилищно-коммунального хозяйства, планируется, что новая модель пассажирского транспорта заработает во всех муниципалитетах. Строительный комплекс рассчитывает ввести более 3 миллионов квадратных метров жилья, включая синхронизацию с развитием дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Большие проекты ждут сферы образования, культуры, спорта, туризма.

«В прошедшие пять лет была сформирована устойчивая система социально-экономического развития территории. Предстоящее пятилетие должно стать для Тверской области временем масштабной работы по достижению национальных целей стратегического развития. Важно, что наши планы отвечают реальным запросам и ожиданиям жителей Верхневолжья. Развитие тверского региона построено вокруг человека и для человека!», – финализировал Стратегию развития губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» и кандидат от Тверского регионального отделения ЕР Игорь Руденя.

В обсуждении региональной Стратегии развития принял участие советник Президента РФ, врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Васильев. По его словам, выполнение таких масштабных задач зависит в том числе от вовлеченности граждан в процессы, происходящие в их городе или поселке, на своей улице или около своего подъезда. Главное – чтобы не было равнодушных, убежден кандидат от Тверского регионального отделения «Единой России».

«Члены партии, депутаты «Единой России» всех уровней должны разговаривать с жителями. Причем в небольших поселках нужно работать с каждым человеком. Должна появиться модель, при которой возникнет вертикаль партийной взаимопомощи по уровню депутатского представительства. При таком масштабе задач, которые стоят перед нами, необходимо привлекать активную общественность к контролю за реализацией федеральных и региональных проектов, необходимо самим участвовать в народных проектах, помогать людям не словом, а делом», – отметил советник Президента РФ и кандидат Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

Фото: Александр Константинов

Один из лидеров регионального списка «Единой России», руководитель волонтерского центра «Мы Вместе» Юлия Саранова считает, что Стратегия развития Верхневолжья – это документ, полностью коррелируется с Народной программой партии «Единая Россия», которая вместила в себя более 15 тысяч предложений жителей Тверской области, общественных организаций и экспертного обсуждения на площадках Штаба общественной поддержки партии.

«Особенность Стратегии развития Верхневолжья в том, что она охватывает не только всесферы жизни, но и отвечает интересам всех поколений жителей, безотносительно их социального статуса, места жительства и политических пристрастий. Значит и реализовывать ее мы должны все вместе!» – заключила один из лидеров регионального списка «Единой России» Юлия Саранова.

«Единая Россия» – именно та политическая сила, которая сегодня готова обеспечить выполнение стратегических задач развития Тверской области. Это зрелая команда, которая готова нести ответственность и может реально действовать и менять ситуацию.

ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Фото: Александр Константинов

Фото: Александр Константинов

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»