Кросс нации в Твери 2021

Кросс нации 2021 пройдёт в Твери 18 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О СОБЫТИИ

Кросс нации — самый масштабный спортивный праздник в России. Он ежегодно проходит во всех регионах нашей страны и собирает сотни тысяч любителей бега. Это событие — прекрасная возможность проявить свои спортивные таланты и с пользой провести время. Всероссийский день бега Кросс нации — 2021 запланирован на 18 сентября. В этот день массовые забеги будут организованы во всех крупных городах РФ.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Всероссийский день бега Кросс нации проводится в нашей стране с 2004 года. Главная цель этого мероприятия — популяризация среди граждан здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

Ожидается, что в Тверской области в мероприятии примут участие около 1500 человек из 43 муниципальных образований Тверской области.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Большое Гришино, Калининской район Тверской области. Координаты: 56.735703, 35.901961

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ДИСТАНЦИИ

Забеги в рамках Всероссийского дня бега Кросс нации проводятся на следующие дистанции: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 и 5000 метров.

Самым маленьким спортсменам (всем, кому еще нет 8 лет) обычно предлагается пробежать 500 метров. Для детей чуть постарше (9-10 лет) предусмотрена дистанция в 1000 метров, а для тех, кому от 11 до 12 лет, — в 1500 метров.

К двухкилометровой дистанции допускаются все представительницы прекрасного пола, которым уже исполнилось 11 лет, а также юноши от 11 до 15 лет и мужчины старше 40 лет. А к трехкилометровой дистанции — только представители сильной половины человечества в возрасте от 13 до 39 лет.

В программу мероприятия включена корпоративная эстафета. Участников ждет культурно-развлекательная программа, награждение победителей и призеров соревнований.

ТАЙМИНГ

Начало регистрации в 9:30 утра. Первый старт - в 12:10. В 15:15 – закрытие соревнований.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Получить допуск к участию можно с 14 по 17 сентября с 10:00 до 18:00 в спорткомплексе "Юбилейный" на Краснофлотской набережной,3, а также на месте проведения соревнований 18 сентября с 9:30 до 11:30.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

ВАЖНО

Участие в Кроссе нации бесплатное. Соответственно, никаких билетов покупать не нужно.

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