"Транспорт Верхневолжья" ответил на 10 вопросов, которые чаще всего задают пассажиры контролёрам

Конечно, всегда можно спросить, но лучше знать заранее! Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья" опубликовал ответы на десять самых популярных вопросов, которые задают пассажиры контролёрам.

Где можно посмотреть расписание автобусов?

На сайте "Транспорта Верхневолжья", а также в мобильном приложении "Волга". "КП"-Тверь" также добавит, что расписание автобусов в районах региона, где уже осуществлена транспортная реформа, есть на сайте областного Минтранспорта.

Сколько раз прикладывать карту к валидатору во время поездки?

Дважды. При входе и при выходе из автобуса. "КП"-Тверь" подсказывает: если не приложить карту второй раз в автобусе, который едет за пределы Твери, то с вас снимут стоимость поездки до конечной точки маршрута.

До какого числа нужно успеть пополнить социальную карту?

До последнего числа месяца, предшествующего месяцу, на который вы оформляете карту на льготный проезд.

Каков размер штрафа за неоплаченный проезд?

От 500 до 1000 рублей.

Как вывести карту из стоп-листа?

По номеру телефона 8 800 350 00 99.

Как работает тариф "Пересадочный"?

В течение 60 минут с момента валидации карты пересадка будет стоить на 10 рублей дешевле (то есть 15 рублей вместо 25). Тариф сработает при оплате банковской, транспортной и социальной картой, электронным кошельком в мобильном приложении.

Где купить школьную карту?

В киосках периодической печати или отделениях "Почты России". Стоимость - 50 рублей.

Где получить социальную карту?

В отделениях "Сбербанка". Не забудьте паспорт.

Сколько стоит разовая поездка в автобусе?

29 рублей - наличными и 25 рублей - при оплате картой. Добавим, что если вы постоянно ездите на общественном транспорте, в мобильном приложении "Волга" можно оформить абонемент и платить ещё дешевле.

И последний вопрос - нравится ли контролёрам их работа?

Конечно.