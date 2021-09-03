Каждый житель Тверской области за полгода потратил на покупки вдвое меньше москвичей

Ежемесячно мы оставляли в магазинах около 18 тысяч - на каждого члена семьи. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первое полугодие 2021 года каждый житель Тверской области (включая самых маленьких) потратил на покупку различных товаров порядка 107,9 тысячи рублей. Это значит, что ежемесячно мы оставляли в магазинах около 18 тысяч (на каждого члена семьи).

К слову, у москвичей этот показатель 198,1 тысячи рублей, почти вдвое выше.

Расчёты мы сделали исходя из данных нового рейтинга российских регионов по динамике розничной торговли. Исследование провело информационное агентство «РИА», используя данные Росстата.

Специалисты сравнили обороты розничной торговли в субъектах Федерации за первое полугодие 2021 года с первым полугодием 2020 года. В восьмидесяти (из 85) регионах оборот розничной торговли показал рост. Наилучшая динамика - в Адыгее и Краснодарском крае: 24,4 и 20,5% соответственно.

У нас же торговый оборот растёт не так быстро: в Тверской области он увеличился на 3,5%. По данному показателю мы 66-е в стране. Доля тверского оборота в общероссийском обороте розничной торговли составила 0,7%.

Интересно, что в прошлогоднем аналогичном рейтинге Тверская область попала в тройку лидеров. Ситуация в стране, правда, была совсем иная: оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах, а вырос только в шести, в том числе и у нас - на 1,4%. Такую ситуацию специалисты связывали с пандемией и коронавирусными ограничениями.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора Института экономики и управления ТвГУ:

- Если проанализировать ситуацию, то можно убедиться, что не все так радужно.

Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного потребления - оценивается в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи.

Таким образом, рост оборота может происходить за счёт развития региональной экономики, когда у населения растут доходы (причем темпы роста доходов опережают темпы роста инфляции) и население может больше приобретать товаров и услуг. Это положительная тенденция. Но рост оборота розничной торговли также может быть обусловлен повышением цен на товары. А это уже негативная тенденция.

В Тверской области произошел рост торгового розничного оборота всего на 3,5%, согласно данным рейтинга. Это незначительный показатель. Но такая ситуация сложилась в нашем регионе, скорее всего, не потому что население области стало больше потреблять товаров, а потому что цены на товары и услуги за год заметно выросли, причем более чем на заявленный процент инфляции. При этом существенных изменений в росте заработной платы населения региона не произошло.

Получается, что население потребляет товаров примерно столько же, а может, даже меньше (в товарном выражении) при неизменном размере дохода. Это влечёт за собой и проблему сбережений. У населения становится все меньше и меньше «свободных» денег (а то и вовсе отсутствуют), которые они могут откладывать на будущее для крупных приобретений.

В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли Тверская область занимает скромную 66-ю позицию. С одной стороны, можно сделать вывод о том, что в Тверской области по сравнению с другими субъектами РФ не столь существенно повысился уровень цен на потребительские товары (если рассматриваем отрицательную причину таких изменений), с другой стороны, доходы населения за год незначительно выросли (если мы рассматриваем положительную причину изменений), что свидетельствует об отсутствии роста региональной экономики.

В любом случае позитивными для нас будут такие изменения только в случае устойчивого роста как региональной, так и национальной экономики.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область - 9-е место, рост 16,8% (198,1 тыс. руб. на одного жителя)

Ярославская область - 19-е место, рост 12% (116,3 тыс. руб. на одного жителя)

Псковская область - 44-е место, рост 7,2% (108,1 тыс. руб. на одного жителя)

Новгородская область - 55-е место, рост 5,4% (107,2 тыс. руб. на одного жителя)

Смоленская область - 57-е место, рост 5,1% (100,4 тыс. руб. на одного жителя)

Тверская область - 66-е место, рост 3,5% (107,9 тыс. руб. на одного жителя)

Вологодская область - 73-е место, рост 2,5% (94,7 тыс. руб. на одного жителя)