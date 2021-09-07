Коронавирус в Твери, последние новости на 7 сентября 2021: трамвай снова в тренде и 15 тысяч рублей за комментарий в соцсети

О главном к этому часу.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 789 случая заражения (+186 за сутки).

Выздоровело 55 050 пациентов (+431 за сутки).

На карантине - 5185 человек (-245 за сутки).

Умерли 1554 человека (0 за сутки).

Прививку сделали 372 861 человек, за последние сутки – 2512 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 014 случай (+70 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4704 (+4),

Ржев - 3406 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2806 (+11),

Калининский район - 2716 (+13),

Кимры - 2190 (0),

Торжок - 2054 (+2).

Прививку сделали 373 209 человек, за последние сутки – 348 человек.

Проведено лабораторных исследований 997 650. За последние сутки 689.

Данные на 6 сентября 2021 года. Фото: Яндекс

Данные оперштаба на 6 сентября.

Вчера, 6 сентября, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя в Твери побывали на заводе компании «ПК Транспортные системы».

Гости ознакомились с работой сборочно-сварочного, малярного цехов, цеха по производства алюминиевых корпусов.

В ходе посещения предприятия глава региона подтвердил планы по возобновлению и развитию трамвайного движения в Твери. Игорь Руденя заодно обратился к Вячеславу Володину за содействием в части развития инфраструктуры.

Председатель Госдумы ответил позитивно и при этом подчеркнул, что сегодня достижения российских инженеров в этом сегменте позволяют России опережать другие страны.

Возможность возобновления трамвайного движения в городе весь вечер потом обсуждали тверские пользователи соцсетей. Одни были - «за», настальгировали. Другие резко «против», называя этот вид транспорта изжившим себя и чудовищно ресурсозатратным. А между тем, не стоит забывать, что за комментарий в соцсети можно и штраф получить.

Так в одной из групп Конаковского района житель Тверской области разместил комментарий с негативной оценкой деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Таким образом он публично совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении обозначенной группы лиц.

В отношении нарушителя межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, виновник оштрафован на 15 000 рублей.

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