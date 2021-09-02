Совсем большой: В Тверской области сняли видео, как медвежонок Тиша добывает личинок на обед

А вот и самостоятельный Тиша! Фото: стоп-кадр с видео vk.com/obrcrussia

На Торопецкой биостанции "Чистый лес", в Центре спасения медвежат-сирот подрастают косолапые. Ежегодно сюда везут крошечных осиротевших медвежат со всей страны. Учёные растят их и готовят к взрослой самостоятельной жизни в диких лесах.

А что главное в самостоятельной медвежьей жизни? Правильно - вовремя покушать. Вкусно и сытно. И эти уроки косолапые малыши усваивают - без мамы, под незаметным присмотром заботливых биологов Пажетновых.

"Старые деревья, пни, лесная подстилка – это кладовая белковой пищи для медведей: расковыривая сгнившее дерево, отдирая кору, раскапывая лесную подстилку, они находят насекомых и их личинок – одно из любимых лакомств и источник белка. И наши медвежата в этом вопросе нисколько не отстают от диких медведей, даже несмотря на то, что они растут без медведицы", - рассказывают учёные на страничке Центра в соцсети.

Давайте посмотрим, как подросший медвежонок Тиша учится добывать личинок из-под коры дерева.