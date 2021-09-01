Досуг в Твери с 1 по 8 сентября: Открытие театрального сезона, бесстыжая музыка и охота на единорога

Осенью в Твери открывается новый театральный сезон. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето закончилось, но это не повод отказывать себе в интересных впечатлениях и новых эмоциях! Сентябрь приготовил нам много сюрпризов. Обо всём – в обзоре «КП»-Тверь».

ИГРА В ГАЛЕРЕЕ

С чего начинался музеум?

Тверской императорский дворец (Советская, 3) приглашает на музейную игру для юных посетителей «У истоков: с чего начинался музеум?», посвященную 155-летию музейного собрания областной картинной галереи.

Игра включает в себя интересные вопросы и задания на логику и внимательность. Юные посетители смогут разгадать имя владельца старинной булавки для галстука и ответить на вопрос, что же самое ценное изобразил художник на одном из произведений, вошедших в собрание галереи 155 лет назад?

С 1 до 8 сентября пройти игру можно в любой открытый для посещения день (Тверская картинная галерея работает 5 дней в неделю — со среды по воскресенье включительно, понедельник — выходной, а по вторникам музей работает для экскурсионных групп).

Буклет игры и билет на выставку можно приобрести в вестибюле Дворца. Цена билета: взрослые 250 руб., дети и льготники – 100 руб.

ВЫСТАВКА

Охота на единорога

3 сентября в 15:00 в выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца (Советская, д.5, корп. 3) состоится торжественное открытие выставки «Анатолий Войтов. Охота на единорога». Зрителей приглашают окунуться в атмосферу одного из наиболее древних и благородных видов декоративного искусства – гобелена.

Анатолий Войтов – известный тверской автор, член Союза художников России, мастер декоративно-прикладного искусства, известный далеко за пределами нашего города. Художник воплощает в текстиле лапидарные, монументальные образы, наполняя их собственным философским отношением к жизни и творчеству.

На выставке будут представлены наиболее значительные произведения разных лет и эскизный материал к ним.

Информацию можно узнать по телефону (4822) 34-62-43.

ТЕАТР

Лайк, Лайк, Лайк!

Тверской театр драмы готов к долгожданной встрече со зрителями! 3 сентября в 19:00 малая сцена театра откроет сезон спектаклем по пьесе Саши Денисовой «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» в постановке Александра Павлишина.

Действие пьесы происходит в Фейсбуке, а прототипами героев стали реальные люди. Они пишут, репостят, умиляются, комментируют, лайкают, троллят, спорят и флиртуют в сети. Несмотря на столь современную тему, между строк угадывается любовь автора к творчеству Чехова. Настоящая интрига!

Билеты – в кассе театра. 18+. Справки по телефонам: (4822) 32-09-09, 32-22-92.

КОНЦЕРТ

АолэВера: дерзко, стильно, иронично

Говорят, музыка коллектива «АлоэВера» - это как смокинг с шортами. Так же необычно, дерзко, а иногда даже бесстыже и шокирующее. Отличная встряска нашим эмоциям!

В клубе «Big Ben» (Брагина, 2) 3 сентября выступит одна из самых неоднозначных российских музыкальных групп. Будут Песни, способствующие повышению словарного запаса, мужской самооценки и женской солидарности.

Внимание: клуб работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Количество мест ограничено. Не забудьте маску!

Начало концерта в 19:30. Купить билет можно на сайте. Цена – от 1300 руб.