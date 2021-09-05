Коронавирус в Твери, последние новости на 5 сентября 2021: 12 тонн избирательных бюллетеней и похолодание до 0 градусов

Глава избиркома Тверской области Валентина Дронова показывает напечатанные бюллетени, и погода тоже показывает - пора утепляться. Фото: избирком Тверской области
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61416 случаев заражения (+189 за сутки).
Выздоровел 54 601 пациент (+218 за сутки).
На карантине - 5261 человек (-31 за сутки).
Умерли 1554 человека (+5 за сутки).
Прививку сделали 372 208 человек, за последние сутки – 1 224 человека.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 871 случай (+71 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4685 (+15),
Ржев - 3381 (+11),
Вышневолоцкий городской округ - 2789 (+19),
Калининский район - 2696 (+6),
Кимры - 2190 (+1),
Торжок - 2051 (+5).
Графика: Яндекс
4 сентября избирательные бюллетени, предназначенные для голосования на выборах в Госдуму, отпечатанные в типографии, были переданы избиркому Тверской области. В общей сложности изготовлено 2079400 экземпляров избирательных бюллетеней: 1039700 – для голосования по федеральному избирательному округу, и столько же – для голосования по одномандатным избирательным округам. В облизбиркоме уточняют, что общий вес всего отпечатанного тиража составил 12 тонн.
Как того требует закон, на месте были уничтожены все излишне изготовленные и бракованные экземпляры избирательных бюллетеней, а также формы, с которых велась их печать.
После этого весь тираж избирательных бюллетеней по описи был передан сотрудникам Управления спецсвязи по Тверской области, и началась их отгрузка по маршрутам распределения.
Напомним, в связи с ковидом, голосование на участках Тверской области будет идти три дня: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Голосовать можно будет с 8.00 до 20.00 в любой из этих трех дней. А между тем, в регионе грядут не только выборы, но и намечается сильное похолодание. Синоптики прогнозируют, что в ночь на понедельник, 6 сентября, температура воздуха в отдельных районах опустится до 0 градусов.
Вся предстоящая неделя в Верхневолжье будет холодной и дождливой. Ночью не выше + 9 градусов, а днем - +7+15 градусов.
Одевайтесь по погоде и будьте здоровы.
Графика: ПТО
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