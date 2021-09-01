Маяк в море магазинов: В Твери работает новый гипермаркет

Гипермаркет «Маяк» в Твери

Наличие альтернативы, возможность выбора, как не крути, хорошая штука. Особенно это касается мира потребления. А конкретнее — магазинов. В Твери возникла отличная альтернатива среди гипермаркетов. В город зашла новая федеральная сеть из Сибири, магазины которой приятно удивляют покупателя ценниками товаров.

Речь - о гипермаркетах низких цен «Маяк». Не слышали? Знакомьтесь.

Новая федеральная сеть магазинов «Маяк» устанавливает минимальную наценку на товар. Как результат — в среднем цены в «Маяке» на 20% ниже рыночных.

Теперь с экономией закупиться продуктами и товарами в магазинах этой сети есть возможность и у жителей Твери.

Выбор в «Маяке» - большой. Это гипермаркеты американского типа, где можно купить как продукты питания - от мяса и каши до кваса и других напитков, так и товары бытовой химии, косметики, личной гигиены, технику и т.д. Есть там и наборы постельного белья, и посуда (от тарелок до сковородок, от чашек и бокалов до кастрюль).

В гипермаркете большой выбор кухонной техники: блендеры, электрические чайники, термосы, кофемолки, тостеры. Также можно купить утюги и пылесосы. Есть товары для красоты: фены, щипцы для укладки, триммеры и многое другое.

Есть в ассортименте магазина даже товары для дачи (от семян и горшков до мебели и инструментов) и авто (от огромного выбора ароматизаторов до различных приспособлений).

Бросается в глаза то, что в «Маяке» - широкий ассортимент. Причем представлены как известные бренды, так и еще нераспиаренные. Товары последних, кстати, зачастую не уступают популярным маркам. И не факт, что в других магазинах вы их найдете. А, возможно, вам они понравятся больше чем общеизвестные.

Выгодные предложения в гипермаркете «Маяк»

Отдельно выделены товары для детей — питание, средства гигиены, игрушки, одежда, обувь, подарки с различными веселыми шариками и костюмами на праздник.

Также актуально зайти в «Маяк» и родителям, которые собирают детей в школу. Специально к учебному году там открыта небольшая школьная ярмарка с необходимыми канцтоварами. Здесь можно купить рюкзаки, тетради, пеналы, ручки, фломастеры, краски и другие принадлежности ученика по весьма недорогой цене с явной экономией для семейного бюджета.

Важный аспект - ассортимент «Маяка» обновляется каждую неделю.

Гипермаркет «Маяк» в Твери находится на улице Бобкова, 44 (работает ежедневно с 9:00 до 21:00).