Погода в Твери на 4 сентября: синоптики предупредили о понижении температуры

Погода в Твери 4 сентября будет пасмурной. Фото: УГИБДД по Тверской области

По прогнозам синоптиков, 4 сентября 2021 в Твери и Тверской области погода прохладной - не более + 10 днём и облака.

Согласно информации Гидрометцентра, 4 сентября, в Твери ожидается переменная облачность. В первой половине дня - облачно, во второй - возможен дождь.

Температура воздуха идет на понижение, днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки +10 градусов. Ветер северо-западный 7-13 м/с.

Атмосферное 741 мм рт ст, влажность воздуха около 60 %.

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

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