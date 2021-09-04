Коронавирус в Твери, последние новости на 4 сентября 2021: девятиклассник-герой и «Народный участковый»

О главном к этому часу, сообщаем подробности. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61227 случаев заражения (+188 за сутки).

Выздоровели 54 386 пациентов (+153 за сутки).

На карантине - 5292 человека (+30 за сутки).

Умерли 1549 человек (+5 за сутки).

Прививку сделали 370 984 человека, за последние сутки – 1 351 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 801 случай (+53 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4670 (+24),

Ржев - 3370 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2770 (+4),

Калининский район - 2690 (+6),

Кимры - 2189 (+3),

Торжок - 2046 (+4).

Графика: Яндекс

В городе Кесова Гора на линейке в местной школе состоялось награждение девятиклассника Василия Григорьева. Юноша получил медаль МЧС "За спасение погибающих на водах". Награду школьнику вручил лично начальник ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян.

ЧП произошло 2 июня в поселке Кесова Гора. Девятиклассник Василий возвращался домой и увидел детскую куртку в искусственном водоеме у соседского дома. В воде оказался малыш, куртка надулась и удерживала ребенка на поверхности воды. Юноша прыгнул в воду, подплыл к мальчику и вытащил малыша на сушу. На шум пришли взрослые.

Спасатели поблагодарили Василия за самоотверженный поступок и проявленные смелость и отвагу.

11 сентября стартует Всероссийский конкурс МВД России "Народный участковый". По традиции победителя выберут сами жители.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе с 11 по 20 сентября на официальном сайте УМВД России по Тверской области будет размещена информация о претендентах и фото. По окончанию определятся первые победители.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября также на официальном сайте УМВД России по Тверской области.

Победитель голосования будет представлять Тверскую область на всероссийской уровне.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет накануне Дня участкового уполномоченного полиции - 10 ноября.

Графика: ПТО

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