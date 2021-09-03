Коронавирус в Твери, последние новости на 3 сентября 2021: кишечная палочка в полуфабрикатах и смерть врача

Коронавирус в регионе идёт на спад, но заболевания, вызванные другими вирусами, никто не отменял.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61039 случаев заражения (+189 за сутки).
Выздоровели 54 233 пациента (+158 за сутки).
На карантине - 5272 человек (+81 за сутки).
Умерли 1544 человек (+4 за сутки).
Прививку сделали 369 633 человека, за последние сутки – 1 100 человек.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 748 случаев (+76 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4646 (+14),
Ржев - 3363 (+11),
Вышневолоцкий городской округ - 2766 (+4),
Калининский район - 2684 (+10),
Кимры - 2186 (+6),
Торжок - 2042 (0).
Графика: Яндекс
В Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований поступили образцы полуфабрикатов (пельмени и котлеты-гамбургеры), отобранные инспекторами регионального управления Россельхознадзора по месту производства в Тверской области.
В ходе проверки в пробах выявлена кишечная палочка. Образцы не соответствуют требованиям регламентов "О безопасности мяса и мясной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".
Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.
30 августа на 91-м году жизни скончалась хирург, врач высшей категории Ирма Вениаминовна Полунская. Некролог опубликован в группе "Вышневолоцкая правда".
- Знания и опыт Ирмы Вениаминовны всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, ее жизненный путь – пример преданности профессии и любви к людям, - вспоминают о ней коллеги.
Ирма Вениаминовна родилась в Вышнем Волочке, получила образование во 2-м Московском государственном медицинском институте им. И.В. Сталина. По окончании вуза вернулась в родной город и под руководством отца, заслуженного врача РСФСР, работала хирургом в Вышневолоцкой городской больнице и одновременно на станции переливания крови.
За доблестный труд и верность профессии награждена почетными грамотами и благодарностями.
Графика: ПТО
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