Коронавирус в Твери, последние новости на 3 сентября 2021: кишечная палочка в полуфабрикатах и смерть врача

Коронавирус в регионе идёт на спад, но заболевания, вызванные другими вирусами, никто не отменял.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61039 случаев заражения (+189 за сутки).

Выздоровели 54 233 пациента (+158 за сутки).

На карантине - 5272 человек (+81 за сутки).

Умерли 1544 человек (+4 за сутки).

Прививку сделали 369 633 человека, за последние сутки – 1 100 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 748 случаев (+76 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4646 (+14),

Ржев - 3363 (+11),

Вышневолоцкий городской округ - 2766 (+4),

Калининский район - 2684 (+10),

Кимры - 2186 (+6),

Торжок - 2042 (0).

Графика: Яндекс

В Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований поступили образцы полуфабрикатов (пельмени и котлеты-гамбургеры), отобранные инспекторами регионального управления Россельхознадзора по месту производства в Тверской области.

В ходе проверки в пробах выявлена кишечная палочка. Образцы не соответствуют требованиям регламентов "О безопасности мяса и мясной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

30 августа на 91-м году жизни скончалась хирург, врач высшей категории Ирма Вениаминовна Полунская. Некролог опубликован в группе "Вышневолоцкая правда".

- Знания и опыт Ирмы Вениаминовны всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, ее жизненный путь – пример преданности профессии и любви к людям, - вспоминают о ней коллеги.

Ирма Вениаминовна родилась в Вышнем Волочке, получила образование во 2-м Московском государственном медицинском институте им. И.В. Сталина. По окончании вуза вернулась в родной город и под руководством отца, заслуженного врача РСФСР, работала хирургом в Вышневолоцкой городской больнице и одновременно на станции переливания крови.

За доблестный труд и верность профессии награждена почетными грамотами и благодарностями.

Графика: ПТО

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