«Лайк», Достоевский и, может быть ... Шекспир: В драмтеатре Твери рассказали о планах на театральный сезон

На пресс-конференции. Фото: Алина ПЕТРОВА

Если 1 сентября – начало учебного года, то 2-ое – старт театрального сезона. По крайней мере в Тверском театре драмы в этом году было именно так.

- Я, между прочим, привит и у меня большое количество антител.

- А мне уже скоро надо будет идти на ревакцинацию.

Именно с таких диалогов и началась эта встреча. Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Для того чтобы поберечь актеров, в этом году традиционный сбор труппы было решено заменить на пресс-конференцию. Впрочем, несмотря на отсутствие ожидаемых объятий и приветствий между актерами, традиционным осталось одно – подведение итогов сезона прошедшего и освещения новостей и планов сезона предстоящего.

- Вне зависимости от ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, 50-ти , а затем 75-ти процентным заполнением зала, мы справились, - открыла конференцию директор Театра драмы Светлана Вержбицкая. - Пусть в юбилейный 275-ый год, мы не провели больших праздников, но мы вышли из ситуации и закрыли сезон душевной вневременной встречей «Из века в век». Так что юбилейный сезон не провалился. И на новый, 276-ой, театральный год у нас также много планов.

В этом году старт сезона будет дан 3 сентября на Малой сцене спектаклем «ЛАЙК.ЛАЙК.ЛАЙК». Важно, что актёра Сергея Коноплева, который в ноябре прошлого года скончался от коронавируса, теперь заменит артист Алексей Великотный. И это будет его первый выход на сцену в данной роли. Открытие сезона на большой сцене состоится чуть позже, 10 сентября. Зрителям представят премьерный спектакль «Вишневый сад», который был дан лишь раз в конце сезона. Спектакль также состоится 11 и 12 сентября.

- «Вишневый сад» — это особенный спектакль для нашего театра, для всех наших актеров. Он стал своеобразным лейтмотивом, нашей визитной карточкой, ведь особенным он был и для нашего художественного руководителя Веры Ефремовой, - отметил режиссер-постановщик театра Александр Павлишин. Я за то, чтобы у театра была своя биография. Поэтому я счастлив, что история постановки продолжается.

Директор драмтеатра Твери Светлана Вержбицкая и режиссер-постановщик театра Александр Павлишин. Фото: Алина ПЕТРОВА

Без сюрпризов в новом сезоне тоже не обойдется. И это коснется как спектаклей для взрослой, так и для детской аудитории.

24, 25 и 26 сентября на большой сцене ожидается премьера трагикомедии «Дядюшкин сон» в постановке заслуженного деятеля искусств России Валерия Персикова.

- В этом году мы будет отмечать 200-летие Достоевского, - взял слово Валерий Александрович. - С одной стороны выбор спектакля объясняется этим, с другой – я никогда его не ставил. А значит это интересно вдвойне. Страстное познание природы человека. Вот что такое Достоевский. Его открытия соизмеримы разве что с открытиями Эйнштейна, ведь оба этих исследователя не боялись заступать за грань. Отмечу также, что в постановке будет задействовано в основном старшее поколение актеров театра, из них два народных артиста России, с кем мне пришлось мало работать. На сегодняшний день работа идет полным ходом.

В новом сезоне возобновится работа и с петербургским режиссером Борисом Гуревичем. Тверскому зрителю он известен по премьере 2018 года, комедии «Дачная лихорадка. Теперь в середине осени любителей театра ожидает премьера «Как важно быть серьезным» (в оригинале – «Как важно быть Эрнестом») по пьесе Оскара Уайльда. Инструкцию о том, как правильно (или нет?) жениться.

А вот завершит 2021-ый год премьера музыкальной постановки «Каменный цветок» Павла Бажова от режиссера Иоланты Мельниковой. В новый год зрителей ждут знаменитые истории о малахитовых чудесах, приключениях Данилы и покровительнице Медной горы.

- Я надеюсь, что нашему юному зрителю мы подарим по-хорошему сложный материал. 2022 год уже обозначен как Год народного искусства, - рассказала заведующая музыкальной частью театра, режиссер-постановщик Иоланта Мельникова. – И в этом спектакле все это будет – традиции, обряды, много этнической музыки, красивые костюмы. Это будет не только познавательный, но и очень красочный спектакль. Ведь сказка должна быть и для детей, и для взрослых.

О том, что будет после Нового года Светлана Вержбицкая рассказывать не спешила.

- Кто знает, может быть мы замахнемся и на Шекспира. Я бы очень хотела, но пока это только мечты…

А вот с гастролями уже определились. В планах принять два театра – из Вышнего Волочка и из Абхазии. Также на сцене ТАТД ожидаются и яркие концерты звёзд - оркестра Спивакова и Тамары Гвердцители.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ремонт в Драме

Несмотря на то, что театральный год с финансовой точки зрения был непростым, в театре появился новый занавес, напольное покрытие, шторы. Но самое важное начались долгожданные работы на фасаде.

В этом году планируется завершить ремонт центральной части театра. В следующем – внутренней – двора и фасада. Уже известно, что в финале в театре будет две подсветки - рабочая и праздничная.

- Несомненно после ремонта это будет жемчужина в центре города, - отметила Светлана Вержбицкая.

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