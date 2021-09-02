Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 2:00

Тепло ушло: Со 2 сентября в Твери резко похолодает

А что же дальше? Научный руководитель Гидрометцентра России подвёл погодные итоги лета в Центральной России и дал прогноз на сентябрь
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Твери в сентябре 2021.

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Твери в сентябре 2021.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лето 2021 в Твери и на всей территории России выдалось почти что самым жарким. О жарком минувшем лете говорил, подводя итог сезона, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Рекорд знойного и дымного лета 2010-го побит не был, но и «серебро» в погодном рейтинге за 140 лет метеонаблюдений впечатляет.

Прогноз на ближайшую неделю: со 2 сентября в Твери резко похолодает. До конца недели днём всего +9…+14 градусов, пасмурно, ветрено и сыро. В районах Тверской области воздух по ночам будет остывать до +2…+3 градусов. Однако, заморозков пока не предвидится.

Роман Вильфанд в своих прогнозах точной даты возвращения тепла - наступления бабьего лета - увы, не назвал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

КАРТИНА ДНЯ