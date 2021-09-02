Тепло ушло: Со 2 сентября в Твери резко похолодает

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Твери в сентябре 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лето 2021 в Твери и на всей территории России выдалось почти что самым жарким. О жарком минувшем лете говорил, подводя итог сезона, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Рекорд знойного и дымного лета 2010-го побит не был, но и «серебро» в погодном рейтинге за 140 лет метеонаблюдений впечатляет.

Прогноз на ближайшую неделю: со 2 сентября в Твери резко похолодает. До конца недели днём всего +9…+14 градусов, пасмурно, ветрено и сыро. В районах Тверской области воздух по ночам будет остывать до +2…+3 градусов. Однако, заморозков пока не предвидится.

Роман Вильфанд в своих прогнозах точной даты возвращения тепла - наступления бабьего лета - увы, не назвал.

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