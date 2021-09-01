Топинамбур, СВЧ и чёрные овцы: Учёные рассказали о методах борьбы с борщевиком в Тверской области

Как победить опасный борщевик? Ответ на вопрос ищут ученые в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверская область зарастает борщевиком, чего уж греха таить. Здесь для распространения этого ядовитого растения идеальные условия: огромные площади заброшенных сельхозугодий, умеренно прохладный и влажный климат, нет природных вредителей, большое количество рек и дорог - семена разносятся на дальние расстояния по воде и на колёсах автомашин.

Приведём лишь некоторые цифры (из докладов научно-практической конференции «Тверь против борщевика» в рамках лектория «Живое слово», август 2021 г.):

- Борщевиком заражена треть земель сельхозназначения (в регионе порядка 2 миллионов га земель этой категории).

- Площадь зарослей борщевика увеличивается ежегодно на 10%.

- Заросли борщевика есть в каждом третьем населённом пункте региона.

- Ежегодно в Тверской области уничтожают общими усилиями всего лишь около 300 га борщевика. Стоимость обработки гербицидами одного гектара - в среднем около 18 000 рублей. Даже по самым скромным подсчётам, чтобы уничтожить сорняк хотя бы на выявленных 40 000 га сельхозземель, нужно более 700 миллионов рублей.

Борщевик Сосновского (Heracl um sosnovsky - лат.) сорняком был признан лишь в 2015 году, но до сих пор не относится к карантинным растениям. В России нет федерального закона, позволяющего начать государственную масштабную работу по уничтожению борщевика. Нет ни одного ведомства, которое бы отвечало за очистку земель от этого сорняка со всеми вытекающими отсюда полномочиями.

Для решения такого глобального вопроса необходимы федеральная комплексная программа, финансирование из бюджета, новая законодательная база. Нужны научные изыскания по выработке новых эффективных методов уничтожения зарослей борщевика Сосновского. Вот о них-то, научных изысканиях, и пойдёт речь в нашем материале.

В Твери располагается Государственная сельскохозяйственная академия. На её базе с 2018 года группа ученых ведёт разработку методов борьбы с борщевиком.

О своих проектах и практическом их воплощении с «КП»-Тверь» согласились побеседовать Юрий Кокорев, кандидат технических наук, доцент кафедры технологических и транспортных машин и комплексов (ТТМ), Филипп Блинов, ассистент кафедры ТТМ, Вячеслав Голубев, заведующий кафедрой ТТМ.

ОТКУДА ВСЁ ЭТО: СОВЕТСКИЕ ВЛАСТИ ВЕРИЛИ В БОРЩЕВИК

Появление борщевика Сосновского в качестве корма для скота в колхозах и совхозах Союза в 60-70 годах 20 века ни в коем случае не было чьей-то халатностью или диверсией. К борщевичным урожаям тщательно готовились, причём на самом высоком научном уровне. Рассказывает Филипп Блинов:

- Науке борщевик Сосновского стал известен в 1944 году. Его нашла в грузинской Месхетии биолог Ида Манденова. И назвала в честь известного исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского. Конечно, местным жителям это растение, относящее к группе так называемых гигантских борщевиков, было давно известно. В Кабардино-Балкарской АССР из него давно готовили силос для коров.

О том, что борщевики в природе поедают олени, лоси, медведи, зубры, овцы, козы, коровы, есть информация в научных работах конца XIX века и ХХ века. На пленуме ЦК КПСС в 1946 году было принято решение о необходимости поднимать кормовую базу сельского хозяйства. Самым первым и наиболее высокопродуктивным среди других видов ученые выбрали борщевик Сосновского. Он не имеет себе равных по кормовой продуктивности в пересчёте на 1 га. Над проблемой его культивирования одновременно работали специалисты со всего Союза.

Немаловажны дешевизна его возделывания, богатство биомассы протеином, витаминами, микроэлементами, сахарами, что обеспечивает хорошую силосуемость. В 60-70-е годы семена рассылали сотнями килограммов для введения в кормовую культуру по 78 регионам СССР. Прислали его и в Калининскую (ныне Тверская) область. Причём честь посеять борщевик выпала калининским колхозам-миллионерам, передовикам. Бывали при посадке тогда курьёзные случаи. В одном из хозяйств посеяли, а он не взошёл в первый год, потом пророс в другом месте. Колхозники очень переживали. А как всходы появились да покос начался, поняли в колхозах: растение это не так уж хорошо. А точнее, просто ужасно.

Жаловались работавшие на уборке на страшные ожоги на коже, если сок на неё попадал. Причём ожоги не сразу проявлялись, а после пребывания на солнце. Это были огромные болезненные волдыри, которые не сходили месяцами. Не сразу про защитную одежду смекнули. У коров ожоги тоже были. Недаром в народе растение это называют «губадуй» - раздувались губы коров. Но не всё решали селяне, были директивы партии - и борщевик сажали и перерабатывали. Бывало, что в силосных ямах от ядовитого сока борщевика трактора тонули. Конечно, за вредность и молоко колхозникам давали, и отгулы, и даже медаль была - за культивирование борщевика. У одной из жительниц Сахарово (в этом посёлке под Тверью располагается сельхозакадемия) такая имеется. В общем, страдали, но сажали. А прекратили сажать, когда молокозаводы перестали молоко на переработку брать: оно горчило и имело специфический запах. Да и мясо тоже. А тут и развал СССР случился, и оставшиеся невозделанными сельхозземли стал завоёвывать самосевный борщевик.

СКОТЧ ПРОТИВ БОРЩЕВИКА

Если в загородной зоне в борьбе с борщевиком ещё можно гербициды использовать, то в городской среде это просто опасно для людей и животных. О ручном методе борьбы, доступном каждому, рассказывает Вячеслав Голубев:

- Сейчас в интернете очень популярно движение «Антиборщевик». Энтузиасты, в столице преимущественно, выходят и срезают соцветия борщевика, чтобы предотвратить распространение. Звучат призывы: не проходите мимо, срежьте борщевик. Но делать это нужно с умом. Срезать зонтики-соцветия борщевика эффективно только во время цветения. Но это крайне опасно, так как растение выделяет много ядовитого сока. Можно получить серьёзные ожоги. Мы действуем иначе: зонтики с семенами, которые засохли и не опасны, пробовали оборачивать плёнкой и перематывать скотчем, тем самым не давая им упасть в почву. Работа такая идёт медленно, но это война.

МЕХАНИКА ПРОТИВ БОРЩЕВИКА

Косами борщевик косить - ожоги получать. Обычный культиватор - тоже страшно. Причём корни борщевика, уходящие вглубь на пару метров, не так просто извести и обычными лезвиями как следует не взять.

Рассказывает Филипп Блинов:

- Нами модифицированы резаки косилки на базе мотоблока. К лезвиям приварены рёбра, направленные вниз. Благодаря этому косилка не только скашивает борщевик, но и фрезерует землю. Эти рёбра измельчают корневища, залегающие в почве близко к поверхности, и их ответвления (вообще, корни борщевика схожи с корневищем моркови. - Ред.), этого достаточно для угнетения и гибели растения.

Есть и другая модификация косилки: резаки расположены под углом. Они также углубляются в землю и обрубают корни, срезая под углом - так он не развивается до плодоносящего растения. Все эксперименты на территории вуза показали положительные результаты.

Филипп Блинов, ассистент кафедры ТТМ, Вячеслав Голубев, заведующий кафедрой ТТМ уже несколько лет работают над тем, чтоб победить борщевик. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

СВЧ ПРОТИВ БОРЩЕВИКА

Хорошую конкуренцию ядохимикатам в борьбе с борщевиком должно составить специальное СВЧ-устройство.

Рассказывает Вячеслав Голубев:

- Нами разработано устройство, воздействующее на различные биологические компоненты в почве. На глубине 10 см поверхностного слоя СВЧ выжигает все семена. При этом насекомые вокруг остались нетронутыми.

Конечно, под раздачу попадают и безобидные растения, и экологических заключений профильных ведомств на этот прибор ещё нет. Но мы надеемся. СВЧ-технологию в борьбе с сорными растениями пытались использовать ещё советские ученые в 80-е годы. Тогда появился прибор «Импульс 1». Простыми словами, наш опытный образец - это аналог обычной микроволновки. Человек устанавливает параметры: степень, мощность и время воздействия. Прибор можно использовать как навесное оборудование на мотоблоке или самоходном мини-тракторе.

Технология более продуктивна, если сначала скосить растение с корнем, а потом обработать почву СВЧ. Оба этих метода мы уже успешно опробовали на модельном участке в академии.

Вон тот конус - СВЧ устройство. На глубине 10 см поверхностного слоя СВЧ выжигает все семена. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ТОПИНАМБУР ПРОТИВ БОРЩЕВИКА

Оказалось, что борщевик - не единственный «агрессор» растительного мира тверских полей. Есть ему достойный противник - топинамбур. Рассказывает Вячеслав Голубев:

- За вузом закреплено более 2000 га земель, около 10 процентов было засорено борщевиком. Один из агротехнических методов борьбы - метод замещения. Все стадии эксперимента мы фиксируем с помощью квадрокоптера и размещаем на спецкартах мониторинга в интернете. В одну из самых очаговых областей, занятых зарослями борщевика на нашей опытной территории, мы подсадили топинамбур. И заросли топинамбура вытеснили борщевик с территории. Произошло это за сезон. Картофель не смог вытеснить, а топинамбур смог. Правда, что делать с топинамбуром, мы пока не знаем, пробуем скармливать лосям.

В зарослях топинамбура борщевику (по стрелке) не выжить. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ЧЁРНЫЕ ОВЦЫ ПРОТИВ БОРЩЕВИКА

Стадами овец пытаются бороться с борщевиком в Шотландии. На эту тему там даже опубликованы научные работы. В Тверской области тоже есть примеры борьбы с борщевиком при помощи овец. Рассказывает Вячеслав Голубев:

- Об успешном опыте борьбы с борщевиком при помощи стада чёрных овец нам рассказал один фермер из Бологовского района, руководитель ИП КФХ Бурков Д.В. Причём к борщевичным ожогам оказались невосприимчивыми животные с чёрной шерстью, они спокойно поедали борщевик, не получая увечий. Таким образом, стадо этих животных успешно в течение сезона очищает фермерскую территорию от борщевика. Мы взяли это на вооружение, к тому же уже опубликован ряд научных работ, в которых доказывается невосприимчивость тёмных животных к фотосенсибилизирующим веществам (фуранокумарины), вызывающим фитофотодерматит, раковые опухоли и патологии у людей и животных.

БОРЩЕВИК: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ - СПИРТ И ГОРЮЧЕЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Ученые ТГСХА пробуют найти практическое применение борщевику. Конечно, его можно просто утилизировать, но зачем упускать возможность использовать то, что даётся бесплатно. Рассказывает Юрий Кокорев:

- Целью одного из направлений работы, проводимой на кафедре ТТМ Тверской ГСХА, по борьбе с борщевиком является получение из борщевика спиртосодержащей жидкости, которую предполагается использовать в качестве добавки к дизельному топливу. Наша установка представляет собой обычный самогонный аппарат. Принцип, как и при получении самогона, - перегонка браги. Брага состоит из массы борщевика, воды и дрожжей. Спирт этот, безусловно, не для пищевого употребления. Хотя, если углубиться в историю вопроса, мы выяснили, что существует даже патент на производство пищевого сахара из борщевика. Борщевик мы пробуем использовать как сырье для получения биодобавки к дизельному топливу. Полное замещение дизельного топлива спиртом представляет определённую сложность, поскольку спирты (метиловый и этиловый) имеют очень низкое цетановое число и практически не растворяются в дизельном топливе.

Технология производства такова: борщевик окашивается (делается это в средствах защиты кожи, глаз, дыхательных путей), зелёная масса отправляется в измельчитель. Полученную массу закрывают в бутыли и помещают в тепло на пару недель. Затем брагу отправляют на перегонку. Сейчас биодобавка к дизельному топливу проходит испытания в лаборатории кафедры на дизельном двигателе.

Здесь мы смешиваем различные пропорции спирта и топлива. Двигатель запускается на растворе в пропорциях - 20% спирта из борщевика на 80% дизельного топлива. Эксперименты продолжаются. Возможно, спирт окажется пригодным и в качестве самостоятельного топлива.

Юрий Кокорев, кандидат технических наук, доцент кафедры технологических и транспортных машин и комплексов (ТТМ) работает над практическим применением борщевика. Жидкость в бутылках на столе - спирт и брага из борщевика. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ВАЖНО

Когда и чем опасен борщевик?

В период цветения и активного роста, то есть с середины июня до конца июля, борщевик активно выделяет летучие вещества. В жаркую сухую погоду стоит только пройти рядом с растением, даже не прикасаясь к нему, и эфирные масла осядут на кожу.

Сами по себе эфирные соединения, которые выделяет борщевик, не токсичны. Они не могут поразить дыхательные пути, ими нельзя отравиться.

Но попав на кожу, летучие соединения борщевика превращают ее в подобие фотоплёнки. Обычно в коже, освещённой солнцем, образуется меланин, который принимает на себя удар ультрафиолета. А тут она становится прозрачной для ультрафиолетовых лучей. И получается глубинный ожог, который нелегко излечить.

Бороться с борщевиком (в том числе и косить) нужно в специальной одежде, резиновых перчатках, чтобы не было открытых участков кожи. После работы необходимо тщательно вымыть всё тело и не выходить на солнце.

Если всё же произошёл контакт тела с борщевиком во время его роста или цветения:

- в кратчайшие сроки обильно промойте поражённые участки кожи с хозяйственным мылом в проточной воде;

- затем промойте (именно промойте, а не протирайте!) поверхность кожи, контактировавшей с борщевиком, любой спиртосодержащей жидкостью: одеколоном, водкой, спиртом.

Несколько дней не допускайте попадания на поражённые участки солнечного света.

Если ожоги всё же появились, обработайте их:

- уснинатом натрия на пихтовом бальзаме;

- линиментом синтомицина.

Не применяйте никакие фиксирующие повязки. В случае сильных и обширных ожогов незамедлительно обращайтесь за врачебной помощью.

НА ЗАМЕТКУ

ФАКТЫ ПРО БОРЩЕВИК

- на одном растении может вызреть от 5 тысяч до 70 тысяч семян;

- весной начинает расти самым первым - раньше других трав;

- из неблагоприятных условий только густая еловая чаща (а так может расти всюду и успешно плодоносить);

- побеждает остальные растения, как затеняя их, так и химически;

- устойчив к скашиванию, потому как почки расположены ниже поверхности почвы;

- способен к самоопылению;

- некоторые семена могут взойти и через два, и через три года, что осложняет борьбу с борщевиком.

На одном борщевике может вызреть от 5 тысяч до 70 тысяч семян. Семена могут взойти и через два, и через три года, что осложняет борьбу с борщевиком. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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