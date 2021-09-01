Погода на 1 сентября в Твери: экстренное предупреждение МЧС

Собираясь с ребёнком на линейку 1 сентября в Твери, не забудьте зонт. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Хорошая погода, похоже, совсем покинула Тверской регион. Холодно, сыро, дождь то и дело барабанит по крыше. Вот и в День знаний -1 сентября - погодного чуда ждать не стоит. Более того, в отдельных районах ожидается сильный дождь.

МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором, в частности, говорится: «Жителям и гостям региона следует внимательней относиться к собственной безопасности. Будьте осторожны при нахождении на улице, используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения».

Температура днём не поднимется выше 16 градусов. Ночью - до +9.

Ветер юго-восточный 2 м/сек. Влажность воздуха - 752 мм рт. ст.

Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и будьте здоровы!

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