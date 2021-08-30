В районах Тверской области изменены маршруты автобусов "Транспорта Верхневолжья"

Публикуем информацию об изменениях в маршрутах. Фото: Александр ЖМУЛИН

По просьбам пассажиров с 30 августа «Транспорт Верхневолжья» скорректировал расписание движения автобусов на большинстве городских маршрутов в Старице, а с 1 сентября — в Зубцове и Ржеве. Некоторые маршруты также немного изменены.

«КП»-Тверь» публикует информацию об изменениях в маршрутах и напоминает, что актуальное расписание автобусов в районах можно узнать на сайте Министерства Транспорта Тверской области.

Старица

№103 «Старица (маг. Универсал) – Бороздино»: Количество рейсов увеличено с 4-х до 7-ми.

№111 «Братково –Луковниково –Берново»: На обратном пути автобус не будет заезжать в Луковниково.

№113 «Старица – Станция Старица»: Добавлен один дополнительный рейс в 12:00.

№210 «Старица – Броды»: Рейсы до деревни Броды будут выполняться ежедневно.

Движение до деревни Степурино будет осуществляться ежедневно, с выполнением двух оборотных рейсов (по субботам 3 рейса).

Зубцов

№1 «Успенская церковь – улица Вихорева»: Изменен путь следования – автобусы будут заезжать на улицу Кирова. Добавлен рейс в 6:35 от автостанции до Успенской церкви. Добавлены рейсы, подвозящие и забирающие пассажиров с электропоезда «Ласточка», следующего до Ржевского мемориала.

№101 «Зубцов – Ульяново»: Добавлен заезд в деревню Ульяново.

№102 «Зубцов – Боброво»: Движение ежедневно. Добавлен заезд к Вашутинскому питомнику.

№104 «Зубцов – Николо-Пустынь»: Скорректировано время утреннего рейса под электропоезд «Ласточка».

№105 «Зубцов – Карамзино – Игнатово»: Движение ежедневно.

№ 106 «Зубцов – Щеколдино»: Движение ежедневно. Добавлен остановочный пункт у гостиницы «Дзэн».

№108 «Ульяново – Хлопово Городище»: Добавлен заезд в деревню Ульяново.

Ржев

№2 «Хорошево – Старые Краны»: Добавлены утренние рейсы в направлении Старых Кранов.

№ 2Б «Верхний Бор – Старые Краны»: Изменится количество рейсов до Верхнего Бора. Теперь автобусы будут заезжать в Верхний Бор в 12:23.

№3 «Улица Тертия Филиппова – Нижний Бор»: Будет продлен по улице Тертия Филиппова и Ленинградскому шоссе до остановочного пункта «Калининские дома», тем самым обеспечив связь Нижнего Бора с Ленинградским шоссе. В обратном направлении автобусы будут следовать по этим же улицам.

№4 «Ржев-2 – Микрорайон Порт»: При движении к микрорайону «Порт» автобусы будут проезжать по Садовой улице, Пионерской улице и улице 8-го Марта с остановками «Республиканская улица», «Пионерская улица», «Улица Валентина Степанченко», «Улица Фурманова». В обратном направлении — без изменений.

№4А «Хлебозавод – Старые Краны»: Автобусы при движении от Старых Кранов будут проезжать по Пионерской улице и улице 8-го Марта, с остановками «Улица Валентина Степанченко», «Улица Фурманова».

№7 «Мебельный комбинат – Старые Краны»: Добавлены утренние рейсы в направлении Старых Кранов.

№9 «РТС – Ржев-2 – Старые Краны»: Автобусы при движении от Старых Кранов будут проезжать по Пионерской улице и улице 8-го Марта, с остановками «Улица Валентина Степанченко», «Улица Фурманова».

№10Б «Мебельный комбинат – Верхний Бор»: Изменится количество рейсов до Верхнего Бора. Теперь автобусы будут заезжать в Верхний Бор в 8:02, 17:29.

№17 «Мебельный комбинат – Новые Краны»: Вместо маршрута № 17 будет работать маршрут № 2А, с таким же путем следования. Такое изменение позволит использовать на маршруте автобус с низкопольной площадкой в салоне.

№24 «Авиаремзавод – Хлебозавод»: До Авиаремзавода автобус будет выполнять 4 рейса в день (отправление от хлебозавода в 7:12, 8:16, 16:48, 17:52, от Авиаремзавода в 7:40, 8:41, 17:15, 18:17). Остальные рейсы будут осуществляться от микрорайона «Порт».

№335 «Ржев – Мончалово»: Добавлено 2 рейса.

№342 «Ржев – Образцово»: Добавлено 2 оборотных рейса. Утренний рейс перенесен на 7:00 из Образцово.

№345 «Ржев – поселок Есинка»: Добавлено 2 рейса.

№348 «Ржев – поселок Победа»: Добавлен заезд на кладбище (рейс в 9:50 из пос. Победа, в 11:38 от кладбища в направлении пос. Победа).

№349 «Ржев – Глебово»: Изменено расписание движения в соответствии с просьбами жителей.

№350 «Антоново – СНТ Волга»: Автобус будет доезжать до Щупинского кладбища, без заезда вниз к реке до СНТ «Волга». Остановочный пункт «СНТ «Волга» будет расположен на повороте в поселок Победа.

№351 «Новые Краны – Муравьево»: Добавлено 2 рейса.

№455 «Ржев – Ржевский мемориал – Зубцов»: Добавлен утренний рейс: отправление из Ржева в 5:45, из Зубцова в 6:40.