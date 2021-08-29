Коронавирус в Твери, последние новости на 29 августа 2021: Новая поликлиника и ещё одна модельная библиотека

Поликлиника Старицкой ЦРБ откроется в будущем году, а библиотека нового формата в Вышнем Волочке уже работает. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 079 случаев заражения (+200 за сутки).

Выздоровели 52 940 пациентов (+444 за сутки).

На карантине - 5607 человек (-250 за сутки).

Умерли 1532 человек (+6 за сутки).

Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 365 249 человек, за последние сутки – 1540 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 432 случаев (+68 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4579 (+11),

Ржев - 3291 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2729 (+10),

Калининский район - 2630 (+14),

Кимры - 2162 (+5),

Торжок - 2024 (+7).

Развитие событий на 28 августа. Графика: yandex

Подготовлен проект реконструкции поликлиники Старицкой ЦРБ, которая сейчас находится в состоянии недостроя. Поликлиника находится на улице Коммунистической. Там уже возведены стены и междуэтажные перекрытия, установлена стропильная кровля, оконные блоки.

Здание будут оборудовать с учётом действующих норм в области строительства, энергоэффективности и безопасности.

Вчера, 28 августа, стройку посетили губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

По информации областного Правительства, новую поликлинику планируется открыть в 2022 году.

А в Вышнем Волочке, на базе Центра детского и семейного чтения, открыли суперсовременную модельную библиотеку. Она создана в рамках национального проекта «Культура». Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные гораздо большими ресурсами, нежели привычные нам городские библиотеки.

Для людей старшего поколения в новой библиотеке установлены диван и раскладные столы для работы с ноутбуком. В интеллект-зале создано комфортное пространство с экраном, акустической системой и проектором. Здесь будут проходить уроки и заседания клубов по интересам, конференции, лекции, классные часы. Библиотеку оснастили оснастили техническим оборудованием для высокоскоростного Интернета, а книжные фонды пополнили новыми изданиями.

Такая библиотека в районах Тверской области не первая. Одна уже была открыта в августе в Лихославле.

Напомним также, что в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. В частности - масочный режим при нахождении в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.

Статистика коронавируса в Тверской области на 28 августа 2021 года. Фото: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.