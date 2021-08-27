Вместо гладиолусов эустомы, и нет целлофану: Какие букеты несли тверские первоклашки на 1 Сентября раньше и какие в моде сегодня

Когда-то школьники дарили учителям букеты из собственного сада-огорода. Сегодня их мамы выбирают цветы в инстаграм. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Советские школьники чаще всего шли на Первое сентября с букетами с собственных садов-огородов. Те, у кого их не было, покупали цветы на рынке, брали у знакомых дачников или приносили трогательные букеты из полевых цветов.

Пожалуй, самый популярный цветок для сентябрьского букета советских и начала постсоветских лет - тот самый гладиолус. Торжественный, большущий - едва ли не в рост самого первоклашки. А ещё астры, астры, астры всех мастей, садовые лилии, флоксы. Редкий букет из флоксов доживал целёхоньким до вечера 1 сентября - слишком нежны эти цветы.

Цветы на 1 сентября 1967 года. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Эстеты сажали на огородах аспарагус - зелёное травянистое растение семейства спаржевых. Аспарагусом и совсем недавно ещё было модно украшать букеты и заполнять пустоты, если цветов маловато.

С течением времени новые цветочные киоски открывались на улицах городов, букеты становились «богаче». Буквально 10-15 лет назад толпа первоклашек больше всего напоминала стаю диковинных тропических птиц. Пышная целлофановая плёнка, в которую торговцы щедро заворачивали цветы, сверкала и переливалась как радуга! К астрам и гладиолусам прибавились розы, хризантемы, герберы.

С течением лет букеты становились ярче и богаче. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Нынче же родители первоклашек предпочитают стиль!

- Некоторые просят оформить букет так, чтобы он сочетался по цвету и общему виду со школьной формой или, например, с рюкзаком! - рассказала «КП»-Тверь» флорист одного из цветочных магазинов. - Предпочтений к цветам, из которых будет составлен букет, обычно нет. Просят выдержать общий стиль и уложиться в определённую сумму. Но тенденции, конечно, меняются. Год назад мы привозили к 1 сентября гладиолусы, так их никто не взял.

Современные родители ярких красок не хотят: отдают предпочтение приглушённым или пастельным оттенкам. Целлофан в прошлом - цветы сегодня модно оборачивать специальной полупрозрачной матовой бумагой.

Такими были первоклашки и их букеты десять лет назад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Сумма, на которую готовы раскошелиться родители первоклашек, - 1000-1500 рублей. По словам флориста, на эти деньги можно собрать неплохой букетик из кустовых розочек, эустом (техасский колокольчик) или хризантем. Случается, заказывают позитивные композиции из небольших подсолнухов.

А ещё многие предпочитают дарить букет от всего класса - один, но большой и красивый. За 4-5 тысяч рублей флористы готовы такой собрать.

За знаниями! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Мода меняется, но что-то остаётся навсегда. 1 Сентября - это праздник и начало большого пути. Как для учеников, так и для их педагогов. Поэтому, какой бы букет ни держал в руках будущий покоритель наук, встречать этот день надо с самыми смелыми мечтами. С наступающим Днём знаний!

НА ЗАМЕТКУ

Цены на цветы в магазинах Твери

Дешевле сегодня заказывать цветы в флористических магазинах, работающих онлайн. В интернете достаточно сайтов и инстаграм-страничек тверских флористов. Но и обычные магазины часто объявляют акции и скидки.

Маленький букет (герберы и хризантемы) - от 700 рублей.

Маленький букет (розы и ромашки) - от 950 рублей.

Средний букет (хризантемы) - от 1100 рублей.

Средний букет (розы и эустомы) - от 1200 рублей.

Цветочные композиции в коробках - от 1550 рублей.

Букет из 25 роз - от 1250 рублей (по акции) до 1950 рублей.

Оригинально оформленные букеты (разные цветы, травянистые растения, хвойные, сухоцвет, декоративные элементы, дорогая бумага) - от 1400 до 8000 рублей.

Букеты- гиганты - 7000 рублей (ромашки, хризантемы), 15000 рублей (розы).