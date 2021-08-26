Тверь ждёт тёплое прощание лета и возможные дожди 1 сентября

Лето дарит нам свой прощальный поцелуй. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Провожаем лето… Природа уже готовит нас к осени, но делает это деликатно.

- В последние выходные лета подпортивший погоду циклон уходит, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ему на смену спешит антициклон - область повышенного давления.

Небо станет чуть яснее. В субботу осадки маловероятны, днём +21, переменная облачность. В воскресенье возможны небольшие дожди, тоже +21. Вечер, скорее всего, будет хорошим. Ночами +13… +14 градусов.

В понедельник +22, облачно с прояснениями и небольшие дожди, местами. Это циклоны ведут борьбу с антициклоном. Во вторник, последний день лета, ещё теплее: +23. Осадков прогнозы пока не обещают, но погода вновь меняется.

- Пугать наших читателей пока не будем, но не исключена вероятность, что 1 сентября станет очень дождливым. Однако сейчас утверждать этого нельзя - осадки могут прийти быстрее и вылиться во вторник, а не в среду, - говорит Наталья Сердитова.

В общем, как повезёт. Будем надеяться на погожий День знаний, однако зонтики, отправляясь на линейку, не забывайте.

Кстати, дарить педагогам на 1 Сентября цветы, оказывается, уже не модно. И если у вас нет дачи или цветы в этом году не уродились, можете рассмотреть другие варианты праздничных букетов.

Например, букет из конфет и сладостей. Нарядно! И будет с чем попить в учительской чай. Ещё один беспроигрышный вариант - фрукты или яркие овощи. Из них умельцы тоже могут составить оригинальный сезонный букет или уложить в симпатичную корзинку.

Ни один педагог не откажется от канцелярских принадлежностей: обычных ручек или ручек-указок, карандашей, ярких бумажных стикеров. Проявите фантазию, сложите из этого богатства букетик или другую оригинальную композицию. Добавьте ленты или оберните крафтовой бумагой. Приложите один подходящий по стилю цветок вместо массивного букета - учитель будет в восторге.

Не выходит букет? Сложите всё в картонную коробку, обвяжите её тонкой атласной лентой, сделайте бант, украсьте упаковку сухоцветом или кленовыми листьями. Красота!