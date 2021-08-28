Коронавирус в Твери, последние новости на 28 августа 2021: некачественные продукты тверских магазинов и выездные бригады медиков

Образцами некачественной продукции в тверских магазинах заинтересовался Роспотребнадзор.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 465 случая заражения (+205 за сутки).

Выздоровели 52496 пациентов (+456 за сутки).

На карантине - 5857 человек (-256 за сутки).

Умерли 1526 человек (+8 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20364 случаев (+16 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4568 (+9),

Ржев - 3275 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 2719 (+21),

Калининский район - 2616 (+10),

Кимры - 2157 (+2),

Торжок - 2017 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверской области в сентябре запланированы выезды мобильных медицинских бригад в четыре муниципалитета.

7 сентября кардиолог и эндокринолог осмотрят жителей Торопецкого района. 16 сентября кардиолог и невролог будут работать в Осташковском городском округе.

23 сентября эндокринолог и оториноларинголог примут пациентов в Кашинском городском округе. 30 сентября мобильная бригада врачей в составе кардиолога, невролога и офтальмолога выедет в Сандовский муниципальный округ.

Также в регионе работают детские мобильные бригады. График выезда на сентябрь пока не сформирован.

И о некачественной продукции в тверских магазинах. На днях специалисты Тверской межобластной ветлаборатории заглянули в один магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, и взяли для исследования образцы продукции. Оказалось, не все взятые на исследования продукты отвечают требованиям пищевой безопасности.

В куриных грудках, котлетах, голенях, бедрах обнаружена кишечная палочка.

Информация о выявленных нарушениях передана в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия мер в отношении предпринимателя.

Графика: ПТО

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