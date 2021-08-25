Досуг в Твери с 25 августа по 1 сентября: музыка под сенью сада, русский прованс и романтические истории

Давайте сделаем последние дни августа незабываемыми! Фото: Диля Ахмадишина

Последние дни августа… Чуть меньше солнца, чуть больше красок в кронах деревьев. Давайте сделаем эти дни незабываемыми, наполним романтикой и трогательной ностальгией. В нашем гиде по событиям Твери для этого есть всё!

ВЫСТАВКИ

Волшебный край - очей отрада

Прелесть русской провинции! Только в глубинке по сей день можно насладиться этой ни на что не похожей размеренной атмосферой, отдохнуть от вычурности больших городов. Так чего же мы ждём?

Музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной (Салтыкова-Щедрина, 16) приглашает на выставку «Волшебный край! Очей отрада!». Гостей ждёт знакомство с полотнами, живописующими красоту российской природы и архитектуры.

Большая часть представленных в экспозиции картин - полотна кимрских художников. На них - величественные церкви, узкие улочки уездных городков, аккуратные деревянные домики в стиле модерн, которыми славятся Кимры. Будут и произведения авторов из других уголков России. Живые, воздушные и абсолютно нескучные полотна не оставят равнодушными никого.

Выставка ждёт гостей с 25 по 27 августа. Время работы: с 10:00 до 18:00. Цена билета: от 30 рублей.

Картина А. Подшивалова «Берёзовая роща». фото: culture.ru

Шесть соток

И снова бежим подальше от больших городов - на дачу! Выставка «Шесть соток» - уникальный фотопроект московского фотографа Фёдора Савинцева, попавший в шорт-лист конкурса «Sony World Photography Awards 2020» в категории «Архитектура».

Сам автор характеризует свои работы как «документальный арт». На его снимках - многомерный и контрастный мир шести соток. Дачные домики, часто нелепые, кричаще-яркие и при этом такие родные. Помните их запах?

Выставка работает ежедневно до 10 сентября в центре современного искусства «Рельсы» на Трёхсвятской, 18а. Цена: 300 рублей. Забронировать билет можно на сайте.

КОНЦЕРТ

Екатерина Яшникова: акустика

Вы знакомы с современной авторской песней? Время познакомиться! 27 августа в клубе «Big Ben» (Брагина, 2) с акустическим концертом выступит автор-исполнитель Екатерина Яшникова.

Екатерина - не просто исполнительница собственных песен. По её заявлению, она - творческий психолог. А ещё писательница. А ещё блогер и просто красавица. В общем, будет интересно.

Концерт состоится 27 августа в 19:30. Билетов уже мало, бронируйте на сайте. Цена: 600-800 рублей.

ДВОРЕЦ, ПОЭЗИЯ, МУЗЫКА

Последние дни лета особенно подходят для умиротворения и изысканных наслаждений. Очень кстати в субботу, 28 августа, Тверской императорский дворец (Советская, 3а) приглашает всех на музейно-музыкальную программу «Под сенью Дворцового Сада». На площадке дворцовой оранжереи будут звучать стихи и живая музыка.

Гости смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от артистов и чтецов, а также познакомиться с выставкой декоративно-прикладного искусства «Её Величество Ваза». Приходите насладиться удивительной атмосферой музыкально-поэтической встречи в уходящие дни лета!

Начало в 16:00. Цена: 200 рублей.

Дворцовый сад. Фото: Тверская областная картинная галерея

ЭКСКУРСИЯ

Романтические истории Твери

29 августа есть шанс увидеть родной город в новом ракурсе! Любовь и захватывающая страсть, счастливые финалы и трагические расставания… Всё это видела Тверь. На экскурсию, овеянную романтикой, приглашает центр современной культуры «Рельсы».

«Мы пройдемся по уже знакомым улицам и площадям старинного города, вспомним, какие личности были с ними связаны, узнаем, что их вдохновляло на романтические чувства», - приглашают организаторы и дают обещание рассказать, кто выбирал жену Михаилу Тверскому, как добивался своей супруги один тверской вице-губернатор, кого Пушкин вызывал в Твери на дуэль и как внучка Екатерины II отказала Наполеону.

Экскурсовод - Светлана Ковальчук. Место встречи - площадь Михаила Тверского. Начало экскурсии в 13:00. Забронировать место можно на сайте. Цена: 350 рублей.