Мыло, которое хочется съесть: композиции художницы из Тверской области не отличить от съедобных оригиналов

И не подумаешь, что эти «вкусняшки», авторства Светланы Синьковой из обыкновенного мыла. Фото: VK/mulof

Огурцы, бутерброды, печенье, мороженое и пирожное... Точное попадание в цвет, тон, размер и даже запах... Все ее блюда не отличить от съедобных, они даже пахнут, как настоящие. Мастерица Светлана Синькова - мыло варит уже более 10 лет. Работы ее востребованы и вызывают восхищение не только жителей ее родного Вышнего Волочка, но и других регионов страны - она известный художник по мылу.

А ведь мыло, точнее мыловарение, помогло Светлане выжить, нет, не только в материальном смысле, помогло вернуться к жизни после тяжёлой болезни. Она инвалид I группы. Колясочница.

В интервью новостном порталу ТИА мастерица рассказала, что в коляске оказалась 20 лет назад из-за врачебной ошибки. Ее парализовало в 28 лет, когда не проведя дополнительных исследований, врач назначил прогревания девушке, жаловавшейся на боли в спине. Оказалось, что делать этого было нельзя категорически, парализовало мгновенно - далее была длительная реабилитация по больницам и дома. Вернуться к жизни помог супруг, который поддерживал и мотивировал, подрастающий сынишка и новое увлечение - мыловарение.

Было это в 2009 году, тогда для России мыловарение было относительно новым делом и редким.

- Помню, как купила я свои первые два кило материалов - основу, красители, отдушки, формочки. Залила, мне понравилось. Потом фантазия начала работать - стала уже создавать букеты и композиции. В начале ведь правда не было никаких готовых форм для роз там или подсолнухов. Всё приходилось придумывать и делать самой. Это сейчас у меня целая коллекция формочек, более сотни и различных ароматов, натуральных красителей. Все материалы я покупаю сертифицированные, они недешёвые, плюс упаковка, корзиночки, вазочки и т.п. А затем уже стала варить своё натуральное мыло с ноля с различными маслами и добавками (мёд, глина и т.д.), без всяких основ, по рецепту, - признаётся Светлана.

Мастерица не только участвует в выставках и готовит свои мыловаренные шедевры на заказ для клиентов, но и ведёт свой блог в соцсети. Здесь она выставляет свои работы, воюет с китайскими подделками - которые и не пахнут вовсе и не мылятся. У неё все по-другому: и запах, и формы и мылятся, как надо.

- Мои мужчины не любят, когда я варю мыло-кондитерку, потому что весь дом пахнет печенькой, ягодами - малиной, клубникой, и им сразу хочется настоящих вкусняшек...Букет из мыла может стоять очень долго, несколько лет, он сохраняет запах и ароматизирует воздух, служит украшением интерьера. И не обязательно ванной. Ну, а если надоел, то его можно использовать уже по прямому назначению - смылить.

А вам как эти произведения мыловаренного искусства? По мне, так от настоящих не отличить! Залюбуешься!

Огурчики и оливки из мыла. Фото: VK/mulof

Куриные крылышки - тоже из мыла. Фото: VK/mulof

Ягоды и шоколад - все это мыло. Фото: VK/ mulof

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