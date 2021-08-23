Погода в Твери на 23 августа: комфортно прохладно и облачно

Погода 23 августа в Твери будет по-августовски комфортной. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 23 августа 2021 в Твери и Тверской области погода будет комфортно прохладной - не более +19 днём и облака.

Согласно информации Тверского гидрометцентра, первая половина дня будет ясной и солнечной, а вот после обеда небо постепенно начнет затягиваться облаками. Температура воздуха днем составит +16…+ 19 градусов, ночью – +12…+14 градусов. Ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление чуть выше нормы - 752 мм рт. ст.

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

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