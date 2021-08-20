Игорь Руденя наградил олимпийцев, юных спасателей и других достойных людей из Тверской области

Олимпийский призер Василиса Степанова и Игорь Руденя. Фото: ПТО

20 августа, в преддверии Дня Государственного флага России, в большом зале областного состоялась торжественная церемония вручения госнаград. Провёл её сам губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил всем собравшимся, что российский триколор получил статус национального флага 30 лет назад.

- Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что «любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач». Мы видим это в достижениях наших граждан, для которых родиться и жить в России, трудиться ради её благополучия, быть достойными продолжателями многих поколений – это великая честь и огромная ответственность, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор вручил награды 37 жителям Верхневолжья.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен концертмейстер Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Валерий Бойков. Он уже 60 лет помогает становлению юных талантов Верхневолжья.

Губернатор с многоопытным концертмейстером Валерием Бойковым. Фото: ПТО

Указом Президента России медалью «За спасение погибавших» награждены подростки Елизавета Шестова из Вышневолоцкого городского округа, Александр Недоступов из Фировского района, Тимофей Цветков из Весьегонского муниципального округа и Виталий Кравчук из Калининского района.

Каждый из них спас чужую жизнь, вытащив из воды тонущих детей.

- Выражу общее мнение: ребята, мы гордимся тем, что на тверской земле растёт такая достойная смена. Низкий поклон вашим родителям и педагогам, которые воспитали вас такими, какие вы сегодня есть, - обратился к юным спасателям губернатор.

- Специальных навыков спасения у меня не было, я действовала по- интуиции, - скромно поделилась с журналистами Елизавета Шестова.

Она в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге.

Почётного звания «Заслуженный врач РФ» удостоена медик Старицкой ЦРБ Валентина Головко.

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено режиссёру ВГТРК «Тверь» Вячеславу Милюкову.

Благодарность Президента РФ объявлена водителю погрузчика филиала «Вышний Волочек» акционерного общества «Мостотрест-сервис» Александру Якимову.

Почётного знака Тверской области «Слава Отца» удостоен Игорь Верпаковский из Западнодвинского муниципального округа. У него – 12 сыновей и дочь,

Знак «Слава Матери» вручён Евгении Дудиной из Твери. Она вместе с супругом воспитывает 5 детей.

Евгения рассказала, что растит детей в православной вере:

- Считаю, что это одна из основ воспитания.

Среди награжденных были и спортсмены, представлявшие Россию и Тверскую область на недавней Олимпиаде в Токио.

Серебряному призёру Олимпиады Василисе Степановой Игорь Руденя вручил нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», участникам игр Александру Сергееву, Артёму Кузахметову, Дарье Клишиной - знак «Во благо земли Тверской».

Наградами также отмечены несколько тренеров, работающих в Тверской области и в том числе с некоторыми из олимпийцев. Это Александр Брендаков, Светлана Тяпкина, Екатерина Зинкеева.

Награждаемые - в первых рядах олимпийцы и тренеры. Фото: ПТО

21 августа исполнится 155 лет со дня открытия первого в городе Твери музея, одного из старейших в стране. Накануне этого события звания «Почётный работник культуры и искусства Тверской области» удостоены главный хранитель фондов Тверского государственного объединённого музея Елена Мойкина и заведующая Музеем Калининского фронта Людмила Володина.

Помимо этого, региональных почётных отраслевых званий и наград удостоены представители отраслей здравоохранения, строительства, промышленности, сельского хозяйства, культуры, соцзащиты, образования, муниципальные служащие, спасатели.

По словам Игоря Рудени, все кто получил высокие награды являют собой пример преданности Отечеству и своему делу.

В заключении губернатор также вручил шести школьникам из Твери, Сонковского района и Ржева паспорта гражданина Российской Федерации.

И, кстати, напомним, что День Государственного флага РФ празднуется 22 августа.