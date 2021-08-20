Мужское и женское: Женщины в Тверской области не курят и едят овощи, а мужчины занимаются физкультурой и побеждают интеллектом

Посоревнуемся, кто спортивнее? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорят, современная наука о человеке знает более ста различий между мужчинами и женщинами, начиная от разного набора хромосом и заканчивая способностью видеть в темноте (учтите, от женщины под покровом ночи не спрятаться!).

Помимо анатомических, физиологических и прочих отличий, мужчины и женщины по-разному относятся к собственному здоровью. Тверичане и тверичанки - не исключение. Это показало любопытное исследование, проведённое специалистами нашей статистики.

Тверьстат, опросив мужчин и женщин, выяснил их отношение к ЗОЖ - здоровому образу жизни. Оказывается, высокой приверженностью к ЗОЖ может похвастаться лишь 1% опрошенных мужчин и 3% женщин… Но не всё так плохо. Без фанатизма, но стараются следовать постулатам ЗОЖ 27% мужчин и 43% женщин. Давайте же разберёмся, кто из нас и в чём особенно хорош.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: ПОБЕДА ЗА ЖЕНЩИНАМИ

«Как сказал профессор кислых щей, кушать надо много овощей», - поётся в известной детской песенке. 7% жительниц Тверской области это утверждение полностью разделяют и съедают в день не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Мужчин, способных ежедневно поглощать такое количество полезной клетчатки, поменьше - 5%.

Речь о 400 граммах идёт не случайно. По мнению диетологов, это минимальная суточная норма овощей и фруктов для человеческого организма. И если вы тоже решили питаться правильно, но не хотите постоянно взвешивать огурчики да яблочки, мы подскажем, как рассчитать норму проще.

Овощи и фрукты лучше съедать за пять приёмов. Один приём - 80 граммов. Это примерно один стандартный стакан нарезанных небольшими ломтиками продуктов.

И ещё: любимая всеми картошка в эту норму не входит, как бы нам того ни хотелось. Так что заменить овощной салат сытной пюрешечкой, увы, не получится.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ: ЖЕНЩИНЫ ВНОВЬ ВПЕРЕДИ

85% женщин, которых опросили работники статистики, не курят - отличная новость. Мужчины, подтягивайтесь! Некурящих среди сильной половины населения Тверской области пока 55%.

По данным Роспотребнадзора, курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а жизнь женщины - примерно на 11 лет. И если даже это для вас не аргумент, подумайте, например, об экономии. Табак нынче дорог. Если бросить курить, за год можно сэкономить на скромную поездку в отпуск. Добавите немного и сможете отдохнуть уже с шиком и дыша полной грудью.

ФИЗКУЛЬТУРА: МУЖСКОЕ ДЕЛО

Физкультурой и спортом мужчины в Тверской области увлечены больше. Самостоятельно занимаются 19% мужчин, организованно - 12%. Самостоятельных физкультурниц среди женщин 13%, а спортивные занятия посещают 11%.

Кстати, чтобы поддержать свой жизненный тонус, укрепить сердце и сосуды, нужно не так много. По мнению Всемирной организации здравоохранения, взрослые должны уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю (от 22 до 43 минут в день), а дети и подростки - по 60 минут в день. Это могут быть любые приятные вам занятия, например, ходьба или лёгкая аэробика.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ: МУЖЧИНЫ РУЛЯТ

Интеллектуальные виды спорта - это шахматы, конечно, а ещё шашки, бридж, покер, китайская игра го и другие. И если любой человек с ходу назовёт несколько имён знаменитых мужчин-шахматистов, то шахматисток вспомнят лишь увлечённые. Почему? Возможно, потому что к шахматам прекрасные леди массово приобщились несколько позже. А может, мужчинам в этом спорте действительно нет равных?

Так или иначе, но в Тверской области мужчин, увлекающихся интеллектуальными видами спорта, почти в два с половиной раза больше, чем женщин. В шахматы и шашки играет 12% мужчин и всего 5% женщин. Есть к чему стремиться, дамы!