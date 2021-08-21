Коронавирус в Твери, последние новости на 21 августа 2021: олимпийцы попали на приём к губернатору, а 80-летняя велопутешественница Юлия Михайлюк - в больницу

Олимпийцы побывали на приеме у губернатора, а Юлия Михайлюк, по возвращении домой оказалась в больнице. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 400 случаев заражения (+214 за сутки).

Выздоровели 50269 пациентов (+277 за сутки).

На карантине - 6645 человек (-75 за сутки).

Умерли 1486 человек (+12за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 837 случаев (+73 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4485 (+14),

Ржев - 3136 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 2674 (+12),

Калининский район - 2534 (+9).

Кимры - 2106 (0),

Торжок - 1990 (+3).

Графика: Яндекс

самая пожилая велопутешественница России 80-летняя Юлия Михайлюк вернулась в родную Тверь из дальнего путешествия .

В этом году ей довелось доехать до Магадана, который был ее давней мечтой, и до Чукотки. Путешествие выдалось насыщенным.

12 августа Юлия Ивановна отправилась в обратный путь. А два дня назад сообщила, что вернулась.

- Я уже в родной Твери. К великому сожалению, а может быть очень вовремя, оказалась на больничной койке. В походе возникли проблемы. Все будет хорошо! Я не прощаюсь, - написала путешественница в своей "Инстаграм".

Подписчики обеспокоены состоянием знаменитой велосипедистки и желают ей скорейшего выздоровления.

20 августа губернатор Игорь Руденя в областном правительстве за по-домашнему накрытом столом с чаем пообщался со спортсменами из Тверской области, которые выступили этим летом на Олимпиаде в Токио.

Это заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова; мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев; заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артём Кузахметов; заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, прыгунья в длину Дарья Клишина.

Напомним, что Василиса на этой Олимпиаде стала серебрянным призёром. Она завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале. Тогда в Канаде отличился наш земляк Дмитрий Бехтерев, также взяв серебро.

Совсем немного не хватило до олимпийской бронзы Александру Сергееву и Артёму Кузахметову. Они выступили в составе байдарки-четвёрки в финале на 500 метров.

Дарья Клишина еще на этапе квалификации получила травму и выбыла из борьбы. А ведь, судя по результатам сезона, претендовала на олимпийскую медаль, но осуществить задуманное помешала травма.

Разговор зашёл о поддержке талантливых спортсменов, развитии массового спорта и спорта высших достижений.

Не ушли спортсмены от губернатора без наград: серебряному призёру Олимпиады Василисе Степановой Игорь Руденя вручил нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», участникам игр Александру Сергееву, Артёму Кузахметову, Дарье Клишиной - знак «Во благо земли Тверской».

Графика: ПТО

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