Кружки и секции для детей в Твери: Куда можно записаться бесплатно, а за что придётся платить

А может быть ваше талантливое чадо найдёт любимое дело уже в детстве? Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Не за горами начало учебного года, а значит, пора задуматься, как разнообразить жизнь ребёнка, чтобы в ней было место не только обязательным урокам. Заняться творчеством или спортом в Твери можно как за бюджетные деньги, так и за плату, взимаемую с родителей.

Перечни кружков, творческих студий и секций есть на сайтах Дворцов культуры и спортшкол. Некоторые (но далеко не все) сайты позволяют отсортировать отдельно платные и бесплатные кружки. Чтобы упростить родителям выбор, «КП»-Тверь» расскажет, чем может заняться их ребёнок в ближайшем к дому учреждении и сколько это будет стоить.

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

Тверь, улица Дарвина, 3.

Тел. (4822) 34-26-42,

www.dtdm69.ru

Бесплатные кружки

Во Дворце творчества детей и молодёжи работает 54 бесплатных кружка: музыкальные (вокальные и инструментальные), хореографические, радиотехнические, компьютерные, судомодельные, дизайнерские, театральные, спортивные (теннис, гимнастика, танцевальная акробатика, дзюдо, мини-футбол и другие).

Есть студия чирлидерства, секция шахмат, кружок парикмахерского искусства. В ДДМ можно заниматься астрономией, техническим моделированием, программированием роботов, фотографией и различными видами декоративно-прикладного искусства. Всё бесплатно.

Для малышей (3 и 5-6 лет) есть развивающие кружки.

Платные занятия

За плату в ДДМ можно позаниматься, например, логоритмикой - это терапия, сочетающая логопедию, музыку и движение, нацеленная на коррекцию и преодоление речевых нарушений.

Есть развивающие, художественные, хореографические и творческие кружки.

Занятия в платных кружках проходят в основном дважды в неделю. Стоимость разового посещения варьируется от 125 до 250 рублей.

Есть курсовые занятия. Так, например, занятия в секции «Компьютер для детей: легко и просто» стоит 4480 рублей за 16 занятий. Занимаются ребята один раз в неделю. Занятия в кружке по программированию на языке Си тоже идут курсом. Его цена 10 000 рублей, и он рассчитан на четыре месяца.

ДК «СИНТЕТИК»

Тверь, поселок Химинститута, 31.

Тел. (4822) 53-20-86,

www.dk-sintetik.ru

Бесплатные кружки

В ДК «Синтетик» работает 10 бесплатных кружков для детей. Ребятам предлагают заняться чирлидингом, развитием творческого интеллекта, фольклором, хореографией, вокалом, изобразительным искусством, русской песней и театральным искусством.

Платные занятия

Есть платные кружки и художественные студии по игре на гитаре, различной хореографии, современному мечевому фехтованию, театральному искусству, изобразительному искусству, акробатике, робототехнике для детей. Также дети и взрослые могут заняться в «Синтетике» фитнесом и изучением иностранного языка.

Стоимость детских кружков: от 125 до 250 рублей за занятие (45 минут).

ДК «ЗАТВЕРЕЦКИЙ»

Тверь, ул. Академика Туполева, 105.

Тел. (4822) 52-87-90,

www.zatvereckiy.nubex.ru

Бесплатные кружки

В этом ДК для детей имеются три бесплатные секции по занятию эстрадным вокалом, три хореографических ансамбля и мажорет-студия.

Платные занятия

ДК «Затверецкий» предлагает платные занятия детской хореографией, современным танцем, развитием познавательных и творческих способностей (для дошколят), каратэ, дзюдо, речевым развитием, олимпиадной математикой, подготовкой к школе, вокалом, английским языком, шахматами и игрой на гитаре.

Стоимость кружков - от 150 до 500 рублей за занятие.

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ИСТОКИ»

Тверь, Петербургское шоссе, 95, строение 1.

Тел.: (4822) 50-38-26, 50-46-42, 50-34-23,

www.istokitver.ru

Бесплатные кружки

Бесплатной центр «Истоки» предлагает детям занятия танцами, дизайном (росписью стен и декором поверхностей), изобразительным искусством, фольклором (народные традиции, песни и танцы).

Платные занятия

Гончарное дело, авторская кукла, игра на гитаре, вокал, танцы (разные направления), театральная студия, дошкольное развитие, театр моды.

Стоимость кружков - от 135 до 400 рублей за занятие.

ДК «ХИМВОЛОКНО»

Тверь, пл. Гагарина, 1.

Тел.: (4822) 32-02-27, 35-84-52,

дк-химволокно.рф

Бесплатных занятий нет. Но, показав себя хорошо на занятиях в платных студиях, ребёнок впоследствии сможет посещать студию на бесплатной основе.

Работают студии, обучающие изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству, хореографии, вокалу, игре на гитаре. Есть школа телевидения, студия творческого развития и подготовки к школе, группа шоу-балета.

Стоимость кружков - от 100 до 270 рублей за занятие.

«ДК ПОСЁЛКА ЛИТВИНКИ»

Тверь, пос. Литвинки, 1.

Тел.: (4822) 53-48-81, 30-34-67,

дк-литвинки.рф

Бесплатные кружки

Фольклорный ансамбль «Родничок», студия детского творчества (декоративно-прикладное искусство) и театральная студия.

Платные занятия

Первый год платно дети могут заниматься брейк-дансом и хореографией в двух студиях: «Триумф» и «Орион». Если ребёнок покажет себя хорошо, руководитель может принять решение о переводе его со следующего года на обучение на бюджетной основе (бесплатно).

На постоянной платной основе здесь можно также заниматься самбо и дзюдо, изобразительным искусством, вокалом, бальными танцами, игрой на гитаре. Есть занятия по подготовке к школе и изучению английского.

Стоимость кружков - от 100 до 350 рублей за занятие.

ДК «ПРОЛЕТАРКА»

Тверь, пр-т Калинина, 20.

Тел. (4822) 42-39-85,

www.dkproletarka.ru

Бесплатные кружки

Бесплатно набирают детей в театральную студию «Люди. Куклы. Маски». Но юный актёр должен хорошо показать себя на прослушивании. Остальные студии - платные. Однако, хорошо проявив себя в платной студии, ребёнок может попасть в бесплатный коллектив.

Платные занятия

Творческие студии: английский, фортепиано, ИЗО, хореография, студия музыкального развития, армянский танец, ирландский танец, бальный танец и другая хореография, дизайн и декоративно-прикладное искусство, дзюдо, гитара, развивающая студия.

Стоимость кружков - от 150 до 805 рублей за занятие.

СПОРТШКОЛЫ

В Твери есть 10 государственных детских спортивных школ и муниципальная спортивная школа «Лидер».

Занятия в этих школах бесплатные. Но попасть туда не так просто, ведь это первый шаг в спорт высших достижений, а значит, будущие спортсмены проходят строгий отбор. Записаться на занятия в спортшколу можно на специальной электронной платформе хочувспортшколу.рф.

Платные занятия без строгого отбора есть в СШОР имени олимпийского чемпиона Юрия Михайлова. Там открыта запись на фигурное катание: предварительная подготовка (дети 2016-2017 годов рождения), спортивно-оздоровительная группа (6-8 лет), адаптивная группа (дети 3 лет).

Спортивные школы:

спортивная школа «Лидер»;

комплексная спортивная школа олимпийского резерва (КСШОР) № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова;

комплексная спортивная школа олимпийского резерва (КСШОР) № 2;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по видам единоборств;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по футболу;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по хоккею;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по игровым видам спорта;

спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по боксу и кикбоксингу;

спортивно-адаптивная школа (лёгкая атлетика, настольный теннис, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, тхэквондо).