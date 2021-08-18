Досуг в Твери с 18 по 25 августа: Прогулки по анфиладе, Капитон за фортепиано, инди-фолк и космическая читка

Императорский дворец в Твери хранит картины гениев живописи. Фото: Александр ЖМУЛИН

ЭКСКУРСИИ

Пройдемся по парадной анфиладе

Областная картинная галерея в Тверском императорском дворце приглашает на экскурсии. Гостям великолепного дворца, возведенного еще в XVIII веке, предлагается пройтись по его парадной анфиладе. Там есть на чем остановить взгляд.

Экскурсии проводятся каждую пятницу и воскресенье, то есть в ближайшие дни - 20 и 22 августа.

Экскурсанты увидят залы с дворцовыми интерьерами конца XIX века. Узнают об истории этого места и пребывании членов царской семьи Романовых в тверской резиденции. В завершение экскурсии гостям представят произведения великих художников-пейзажистов второй половины XIX века И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, А.И. Куинджи.

Также посетители дворца познакомятся с произведениями не менее великих передвижников И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, Н.Н. Ге и других.

Предварительная запись на экскурсию не требуется.

Стоимость сборной экскурсии: 50 рублей.

Дополнительно необходимо приобрести входной билет в музей. Его стоимость: от 100 (для пенсионеров, старшеклассников и студентов) до 250 рублей (обычный взрослый), детям до 16 лет - бесплатно.

Справки по телефону (4822) 34-62-43.

КОНЦЕРТЫ

Капитон, ваш выход

21 августа в 20:00 тверской центр современной культуры «Рельсы» приглашает на фортепианный концерт Капитона Неклюдова.

Это молодой композитор, инициатор проведения фестивалей Piano Day в России, автор музыки к театральным постановкам, короткометражным фильмам и рекламным проектам. В 2018 году музыкально сопровождал инклюзивную программу к выставке «Шедевры французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» в токийском художественном музее «Метрополитен Арт».

Концерт Капитона Неклюдова объединит в себе пьесы из дебютных альбомов и готовящиеся к публикации композиции, часть из которых прозвучит со сцены впервые.

В программе вечера - авторские сеты для фортепиано в сопровождении электроники, открывающие новые эмоции на стыке неоклассического нью-эйджа и джаза.

Количество мест ограничено, записаться можно на сайте центра.

Цена: 350 рублей.

Звуки заката и пыли

Вечером 21 августа в 19:00 в Твери пройдёт еще один концерт. Клуб «BigBen» приглашает на сейшн зеленоградского инди-фолк-музыканта под загадочным наименованием Varxil Gonzalies. Он впервые выступит в Твери.

Как пишут организаторы: «Музыкант исполнит для вас песни с недавно вышедшего альбома «Сено», в которых вы услышите звуки укулеле, трубы, заката и пыли дороги, идущей вдоль леса».

Приходите послушать необычную и интересную музыку.

Вход свободный.

ТЕАТР

«Космос-6»

Так называется пьеса драматурга Андрея Иванова (не путать с актером ТЮЗа). В эту пятницу, 20 августа, в 19:00 в ТЮЗе состоится её читка. Театр продолжает серию интересных мероприятий в преддверии нового сезона.

Действие пьесы происходит на комете не очень счастливой рыбы. Это космическое прибежище, созданное сознанием ребенка. Он ищет там защиты от внешнего мира…

Это будет интересно.

Цена билета: 150 рублей.