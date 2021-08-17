Это фейк: В СУ СК опровергли сообщение о допросе кота как свидетеля по уголовному делу в Тверской области

«По факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог». Фото: yaplakal.com

Допрос следователями усатого кота-свидетеля в Тверской области, оказался не более чем забавной шуткой. Это выяснила «КП»-Тверь».

Напомним, снимок «из дела» о нанесении телесных повреждений некому гражданину в городе Бологое, взбудоражил интернет 10 августа. И ещё бы не взбудоражиться! Ведь в процессе следственных действий был допрошен кот! Пушистый, правда, оказался тем ещё молчуном и на сотрудничество со следствием не пошёл.

«Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог», - гласила подпись под приобщённой к делу фотографией котика.

«КП»-Тверь» поинтересовалась у следственного управления СКР по Тверской области, что это за практика такая – котофеев допрашивать. И мы получили ответ. Оказалось, снимок фейковый.

«Документы подобного содержания не приобщались к материалам проверки и отсутствуют в них», - сообщили нашей редакции в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Шутка это, значит, и не более. Да и к лучшему. Котики созданы на печках мурчать, да нам радость дарить, недосуг им по допросам бегать.