Коронавирус в Твери, последние новости на 19 августа 2021: ускоренная реабилитация перенёсших ковид и мука для Ирана

Последние новости о коронавирусе в Тверской области.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 968 случаев заражения (+219 за сутки).
Выздоровели 49 813 пациентов (+217 за сутки).
На карантине - 6693 человек (-20 за сутки).
Умерли 1462 человек (+12за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 670 случаев (+59 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4448 (+14),
Ржев - 3103 (+5),
Вышневолоцкий городской округ - 2665 (+1),
Калининский район - 2509 (+8).
Кимры - 2103 (+5),
Торжок - 1986 (+9).
Графика: Яндекс
18 августа на заседании оперативного штаба губернатор региона Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирус.
При необходимости к этому привлекут мобильные бригады медиков.
Сейчас постковидная реабилитация в регионе проводится в Областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева.
С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения.
Специалисты отмечают, что в последние месяцы фиксируется незначительный рост уровня заболеваемости среди граждан в возрасте от 18 до 49 лет.
Одной из самых действенных мер против распространения коронавируса по-прежнему остается вакцинация. На данный момент в Верхневолжье привито 350 266 человек. Запас вакцины на сегодняшний в регионе составляет более 75 тысяч комплектов.
К международной повестке: представители тверских компаний в Москве договорились с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Это произошло в рамках выставки Eurasia Expo 2021.
О том, что торгово-экономическое сотрудничество Верхневолжья с Ираном получило новое развитие, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Здесь подчеркивают, что регион заинтересован во взаимодействии по разным направлениям - экспорту продукции деревообработки, поставке техники для нефтегазодобычи, нефтепереработки и другим.
Пока на встрече с иранским послом намечены пути для выхода на иранский рынок тверских компаний с поставками муки и нефтегазового оборудования.
Графика: ПТО
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