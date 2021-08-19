Коронавирус в Твери, последние новости на 19 августа 2021: ускоренная реабилитация перенёсших ковид и мука для Ирана

Последние новости о коронавирусе в Тверской области.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 968 случаев заражения (+219 за сутки).

Выздоровели 49 813 пациентов (+217 за сутки).

На карантине - 6693 человек (-20 за сутки).

Умерли 1462 человек (+12за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 670 случаев (+59 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4448 (+14),

Ржев - 3103 (+5),

Вышневолоцкий городской округ - 2665 (+1),

Калининский район - 2509 (+8).

Кимры - 2103 (+5),

Торжок - 1986 (+9).

Графика: Яндекс

18 августа на заседании оперативного штаба губернатор региона Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирус.

При необходимости к этому привлекут мобильные бригады медиков.

Сейчас постковидная реабилитация в регионе проводится в Областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева.

С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения.

Специалисты отмечают, что в последние месяцы фиксируется незначительный рост уровня заболеваемости среди граждан в возрасте от 18 до 49 лет.

Одной из самых действенных мер против распространения коронавируса по-прежнему остается вакцинация. На данный момент в Верхневолжье привито 350 266 человек. Запас вакцины на сегодняшний в регионе составляет более 75 тысяч комплектов.

К международной повестке: представители тверских компаний в Москве договорились с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Это произошло в рамках выставки Eurasia Expo 2021.

О том, что торгово-экономическое сотрудничество Верхневолжья с Ираном получило новое развитие, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Здесь подчеркивают, что регион заинтересован во взаимодействии по разным направлениям - экспорту продукции деревообработки, поставке техники для нефтегазодобычи, нефтепереработки и другим.

Пока на встрече с иранским послом намечены пути для выхода на иранский рынок тверских компаний с поставками муки и нефтегазового оборудования.

Графика: ПТО

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