Какие улицы дополнительно отремонтируют в Твери в 2021: опубликован список

Стало известно, какие дороги дополнительно отремонтируют в Твери.

На улицах и магистралях Твери продолжается ремонт. Причём, власти заявляют, что отремонтируют сверх запланированного по весне. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» в Твери в 2021 году дополнительно будут отремонтированы:

- проезд от улицы Вагжанова дом №5 до дома №8 по улице Вокзальная, проезд от бульвара Цанова до проезда 1-ой Складской, улица Маршала Конева.

- будет ремонт тротуаров на улице Софьи Перовской, Октябрьском проспекте, а также обустроить наружное освещение на Бурашевском шоссе от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до трассы М-11.

Кроме того, в городе будут установлены семь дополнительных камер видеофиксации.

Напомним, в Твери в 2021 году ремонтируют 32 участка дорог в Заволжском и Центральном районах общей протяженностью свыше 27 км.

Администрация Твери сообщила, что полностью завершен на 7 объектах. Ведётся ремонт Старицкого, Бурашевского шоссе, тротуаров - на площади Мира, Свободном переулке, набережной реки Лазурь.

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