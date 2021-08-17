Почему так много детей в Твери сейчас болеют вирусом Коксаки и как его лечить: пояснил врач-инфекционист областной детской больницы

Если ребёнок заболел, паниковать не стоит - вызывайте врача и строго следуйте рекомендациям.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В июле была жара и многие ребятишки купались в городских фонтанах, вот тогда по городу и пошёл слух: заболевают дети после такого купания. Особенно грешили родители на фонтан в Южном. Сыпь, рвота, высокая температура... Тогда в тверских соцсетях и заговорили родители о том, что это вирус Коксаки.
Кто в интернете вычитал похожую симптоматику, а кому участковый педиатр назвал этот непривычный уху тверского родителя диагноз.
На вопросы о вирусе Коксаки ответил врач-детский инфекционист, заведующий инфекционным отделением Детской областной больницы Антон Воронов. Его ответы размещены в официальной группе ДОКБ в соцсети ВКонтакте.
- Сейчас очень много деток болеют вирусом Коксаки, как лечить, сколько дней нужно находиться на больничном, чтоб не заразить никого?
- Коксаки - это типичная инфекция для нашего региона с летне-осенней сезонностью. Никакому лечению она не подлежит, вирус проходит свои стандартные стадии, у кого-то заканчивается сыпью, у кого-то нет. Дети до 3-х лет более тяжело могут переносить заболевание, с высокой температурой в первые 3 суток.
- Можно ли им заболеть повторно и в какой период?
- Повторно заразиться можно, но переноситься вирус может легче. При хорошем иммунитете как привило заболевание не повторяется.
-Как лечить и как понять, что больной уже не заразен?
- Чтобы подтвердить Коксаки можно сдать две нестерильные среды: кал и мазок из зева. Как только повторный мазок станет отрицательным, ребёнок не заразен. У кого-то это 10 дней, у кого-то 14-20 дней. Срок выздоровления индивидуален в каждом случае.
НА ЗАМЕТКУ
СИМПТОМЫ ВИРУСА КОКСАКИ
Первые признаки заболевания похожи на то, что в народе называют «кишечным гриппом»:
- высокий скачок температуры - до 39 - 40 градусов;
- сильный озноб - несмотря на зашкаливающую температуру ноги и руки часто остаются холодными;
- головная боль, общая слабость; - тошнота, диарея;
- у детей возможно появление сыпи.
ВАЖНО
ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСА КОКСАКИ
Больным назначается симптоматическое лечение, то есть для избавления от тяжелых проявлений болезни:
- жаропонижающие против высокой температуры;
- сорбенты, чтобы снять интоксикацию, очистить кишечник, где находится «база размножения» вирусов;
- антигистаминные препараты в случае зуда и других аллергических проявлений, особенно у детей;
- антисептики - для полоскания горла, обработки кожи при сыпи;
- антибиотики - если на фоне вирусной инфекции появляются бактериальные осложнения.
Также рекомендуется побольше пить, чтобы избежать обезвоживания, а если оно началось, то назначаются специальные препараты для быстрого восстановления объема жидкости в организме.
Госпитализация зачастую не требуется, болезнь лечится амбулаторно.
ПРОФИЛАКТИКА
Вирусы Коксаки могут сохранять активность долгое время - до двух с половиной лет, особенно хорошо «живут» в помещениях. Но быстро гибнут на солнце от ультрафиолета. Профилактика заражения вирусом практически невозможна.
Еще больше о вирусе Коксаки и профилактике читайте здесь.
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