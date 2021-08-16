Тверская область в цифрах: Убыль населения, рост производства и сокращение безработицы

Экономика Верхневолжья приходит в себя, и даже зарплаты мало-мальски растут. А вот с демографией пока всё довольно скверно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверьстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Тверской области в первом полугодии 2021 года. Вот уже полтора года мы живём в условиях коронавируса, который для многих сфер экономической и социальной жизни обернулся настоящим кризисом, что, конечно, отразилось и на нашем регионе.

Вспомним ситуацию первого полугодия 2020 года. Спад промышленного производства в Тверской области тогда составил более 6%. Существенно возросла безработица (+11 тысяч человек по сравнению с 2019 годом). Упали доходы граждан. Снизилось количество введённых метров жилья. Возросла убыль населения.

Судя по данным Тверьстата, сегодня экономика региона начала справляться с кризисом. В первом полугодии 2021 года улучшились темпы промышленного производства, существенно больше было построено жилья, подросла, пусть и совсем немного, реальная заработная плата. Однако печальной остаётся статистика тверской демографии.

Давайте разберёмся в цифрах подробнее.

ДЕМОГРАФИЯ

На 1 июня 2021 года численность жителей Тверской области составила 1 237 700 человек. С начала 2021 года население сократилось на 7,9 тыс. человек. Как отмечают специалисты Тверьстата, сокращение вызвано в основном естественной убылью.

Данные по рождаемости и смертности приводятся за пять полных месяцев 2021 года. Число умерших за январь-май превысило число родившихся в 2,8 раза. За этот период (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в первую волну коронавируса) рождаемость снизилась на 5,2%, а смертность возросла на 23,7%.

ЗАРПЛАТА И ЦЕНЫ

Номинальная начисленная заработная плата в Тверской области в первом полугодии 2021-го выросла по сравнению с первым полугодием прошлого года на 7,3%. Средняя начисленная зарплата в июне в Тверской области составила 40 123 рубля.

Зарплаты растут, но и цены не отстают. Данные о росте потребительских цен Тверьстат приводит не в сравнении с первым полугодием 2020 года, а по состоянию на конец декабря 2020-го. В среднем за этот период инфляция составила 5,3%. А реальная зарплата (то есть её покупательная способность) стала выше только на 1,3%.

При этом продукты подорожали на 7,6%. На непродовольственные товары цены поднялись на 4,6%, на услуги - на 2,2%.

Самый популярный бензин марки АИ-92 вырос в цене за полгода на 4%, дизтопливо и газ - на 2,4% и 9,4% соответственно.

БЕЗРАБОТИЦА

Безработных в Тверской области становится меньше. В органах государственной службы занятости к концу июня было зарегистрировано 5895 безработных, что на 65% меньше, чем на конец июня 2020 года. Тогда в регионе числилось 16 677 безработных.

Уровень регистрируемой безработицы на конец июня 2021 года составил 0,9% рабочей силы. Для сравнения: уровень безработицы в Тверской области в конце прошлого года составлял 4,8%.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ

Оборот розничной торговли в первом полугодии составил 134,4 млрд рублей. В сопоставимой оценке, по сравнению с тем же периодом 2020 года, он вырос на 3,5%. На 96% его величина была сформирована деятельностью магазинов. Доля оборота розничной торговли рынков и ярмарок составила 4%.

Общепит восстанавливается чуть медленнее. В первом полугодии обороты кафе и ресторанов выросли всего на 0,4% (по сравнению с первым полугодием 2020-го).

Кстати, специалисты подсчитали: средний чек за ужин в тверском ресторане составляет 2548 рублей. А кошелёк любителя пообедать в кафе или столовой легчает в среднем на 362 рубля. Чашечка кофе стоит около 71 рубля. Подсчёты велись в ценах, действительных на июнь 2021 года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За первое полугодие 2021 года (по сравнению с тем же периодом 2020-го) промышленное производство в регионе в целом выросло на 7,8%. Рост невысок, но всё же. Среди восемнадцати субъектов ЦФО Тверская область по данному показателю на 14-м месте.

Лучше всего чувствует себя сфера ЖКХ: энерго-, тепло- и газоснабжение (+21,3%) и водоснабжение (+4,7%).

Общий рост в 3,6% показали обрабатывающие производства. Особо отличились деревообработка (+55%), производство текстиля (+41,2%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+36,9%), мебели (+27,1%) и напитков (+21,4%).

Снизилось производство одежды, бумаги, пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Наибольшее снижение показало производство лекарств и медицинских принадлежностей (-28,3%).

В сфере добычи полезных ископаемых стабильность. Правда, безрадостная. Производство здесь идёт на убыль не первый год. По сравнению с первым полугодием 2020 года добыча полезных ископаемых снизилась на 20,2%.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Тверской области наращиваются темпы ввода жилья. В первом полугодии 2021 года построена 2451 квартира в многоквартирных жилых домах. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако практически всё введённое в действие жильё построено в областном центре - 2409 квартир.

Отметим, что в новую ковидную эпоху люди стали придавать большую ценность личным домам. Населением Тверской области в январе-июне 2021 года было построено 165 931 кв. м общей площади жилых домов. Это на 22% больше, чем в первом полугодии 2020-го.