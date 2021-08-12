Середина августа в Твери обещает нежаркие дни и тёплые ночи

Дождики, если и прольются в ближайшие дни, то местами и не сильно. Фото: Диля Ахмадишина

В ближайшие дни характер погоды в Твери будет определять гребень антициклона - небольшая область повышенного давления между двумя областями низкого. Выглядит не очень устойчиво, но серьёзных встрясок не ожидается.

- Будет нормальная августовская погода, практически в пределах климатической нормы. Ветер не сильный. В субботу 3 метра в секунду. В воскресенье усилится до 6 метров в секунду, но уже ко вторнику почти совсем стихнет, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Температура в выходные и в начале рабочей недели стабильная. Днём +21…+22 градуса, на солнце теплее. Ночами 14-16 тепла.

Небольшие колебания покажет атмосферное давление: в субботу 752 мм рт. ст., к понедельнику понизится до 746 миллиметров, но во вторник вернётся к норме - 751 мм рт. ст.

Дождики, если и прольются, то местами и не сильно. Облачность будет переменной: и солнце, и тучки. В воскресенье сохраняется небольшая вероятность гроз, но особых приключений они не принесут. Погода даёт нам передышку, стоит этим воспользоваться.

Забегая вперёд, скажем: возможно, летняя жара ещё вернётся в Тверь. По крайней мере, более долгосрочные прогнозы сейчас пророчат потепление. Но с уверенностью говорить об этом пока рано.

Что до нормы, то в августе среднесуточная температура невысока - 16,8 градуса. Комфортно, не жарко и очень подходит для походов по ягоды-грибы.

Кстати, август и сентябрь - традиционно самое грибное время. Маслята, подберёзовики, подосиновики, вёшенки, сморчки, опята, лисички, белые и моховики - выбирай на вкус. Хватит и сейчас поесть, и на зиму заготовить.

Если вы планируете сушить грибы для супа, часть из них после просушки перемелите в муку. Добавив её при варке, вы получите изысканный и невероятно ароматный крем-суп.

Ещё из такой грибной муки можно сделать вкуснейшую приправу для других блюд. Для этого добавьте в неё мелкую соль и специи. Подойдёт сухая зелень сельдерея, укропа, петрушки, душистый перец и тмин. Соль и специи должны составлять 5-10% от веса грибного порошка. Приятного аппетита!