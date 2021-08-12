Думали, что захоронен, а он на дне Невы: В затонувшей лодке обнаружены останки бойца из Тверской области, погибшего в 1942 году под Ленинградом

Мемориал в Дубровке на Невском пятачке. Фото: Инстаграм/Татьяна Медвецкая

3 августа поисковый отряд «Северное сияние» под Санкт-Петербургом в 100 метрах от плацдарма Невский пятачок на трехметровой глубине на дне Невы обнаружил занесенную песком и илом по борта деревянную лодку. В ней находились останки красноармейца. Как выяснилось, он наш земляк, жил в деревне Почеп, недалеко от Твери в Калининском районе.

Все последующие годы его родственники были уверены, что он упокоен на воинском мемориале в Невской Дубровке...

Вот, что пишут поисковики на своей страничке в соцсети:

«На голове погибшего был стальной шлем, на ремне гранаты РГД и подсумки с патронами от винтовки. Также были найдены ложка с клеймом «Столовые Московского района» и капсула медальона с ушком на крышке (смертный медальон - Ред.). Из медальона извлечены два бланка, один из которых был заполнен карандашом, а второй выглядел незаполненным (впоследствии оказалось, что был заполнен чернилами, которые смылись).

Анализируя бланк и работая с базами данных удалось установить личность погибшего - Сайгин Михаил Николаевич 1902 г.р, краснофлотец 134 гвардейского стрелкового полка, 45 гвардейской стрелковой дивизии. Уроженец деревни Почеп в Калининской (ныне Тверской) области. Жена Сайгина Наталья, проживавшая на Лбовских Хуторах близ деревни Брылино в Калининской области».

Михаил и Наталья Сайгины. Фото: предоставлено Татьяной Медвецкой

«КП»-Тверь» дозвонилась до командира отряда с берегов Невы Павла Тихомирова. Он рассказал, что внучка погибшего Татьяна Медвецкая попросила захоронить останки деда тут же на воинском мемориале на Невском пятачке. Везти их в Тверскую область оказалось бессмысленно, так как там уже нет никого из родственников. Сама она с пожилой матерью (дочкой погибшего бойца) и своей семьёй живет в Москве.

Мы связались с Татьяной Сергеевной и узнали у неё некоторые подробности про погибшего деда, про его семью. О том, как его потомки много лет ездили почтить его память на мемориал в Дубровке, недалеко от места, где предполагалось он погиб.

- Наша семья, все родственники были уверенны, что останки деда еще во время войны, после его гибели в 1942 году, захоронили на братком воинском кладбище в Невской Дубровке, там на плитах и имя его выбито, - сказала внучка. - А, оказалось, что всё это время его останки лежали на дне Невы… Я даже маме, его дочке, ей уже 86 лет, не хочу об этом рассказывать. Ни к чему это. Сообщу только, что его вещи нашли и всё.

Татьяна Медвецкая поделилась, что у её деда Михаила был старший брат Иван, прошедший Первую мировую войну, младший брат Алексей, а также сестра.

- Мой дед с Алексеем даже вместе свои свадьбы играли. В один день — 2 августа. А потом, в конце 1920-х, вместе с семьями из своей родной деревни Почеп уехали в Кронштадт, где устроились работать на местном заводе. Там их война и застала. Брат деда Алексей, как и он, тоже ведь погиб под Ленинградом, в районе деревни Гостилицы. Там в братской могиле и захоронен. Жена деда Михаила, моя бабушка Наталья, пережила блокаду. Мою маму, дочку Михаила, тогда маленькую, успели вывезти из Ленинграда. Бабушка после блокады много болела, она умерла, когда ее дочке, моей маме было всего 15 лет.

Внучка погибшего бойца также сообщила, что в деревне Почеп еще стоит дом Сайгиных:

- Туда периодически ездит с женой и своими почти уже взрослыми сыновьями мой троюродный брат Андрей, внук младшей сестры деда. Андрей ухаживает за могилами наших предков, следит за домом. Сам он в Санкт-Петербурге живет.

Татьяна Сергеевна призналась, что очень мало знает о погибшем деде:

- Про дедушку рассказывали, что он очень хорошо играл на гитаре и пел.

Отметим, что случаи, когда на братской могиле значится имя солдата, которого позже обнаруживают в другом месте, для захоронений первых двух лет войны - не редкость. Это происходило и из-за неразберихи во время боя, и из-за желания боевых товарищей не оставлять без материальной помощи семью погибшего. Ведь если бойца записывали, как без вести пропавшего, то никакие пособия семье не полагались.