«Ничего пояснить не смог»: В Тверской области кота привлекли «свидетелем» по уголовному делу

Свидетель происшествия со следователями говорить отказался. Фото: yaplakal.com

Чудеса творятся в тверской глубинке: в городке Бологое следователи опросили усатого-полосатого кота как самого настоящего свидетеля по уголовному делу! Кошки, конечно, существа умные, но чтобы такое…

Прелюбопытное фото 10 августа пользователи соцсетей «распостили» в интернете. На снимке – листок бумаги с оперативной информацией: фото сурового кота, описательная часть.

«Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог», - гласит подпись под котофеевым портретом.

Оказывается, бывают не только ездовые коты, но и коты - свидетели! Фото: yaplakal.com

Не раскололся хвостатый, значит. Хотя, судя по взгляду, котяра точно что-то знает. Матёр...

Пользователи сети пушистого поддерживают. «Кот – не крыса», - одобрительно комментирует публика. И лишь некоторые переживают, как бы свидетеля не переквалифицировали в подозреваемого.

Но что с кота взять – у него лапки. А может и вообще всё это – не более чем чья-то забавная шутка. Ответ на это только котяра и знает. Но нам не скажет, конечно.

Добавим лишь, что тверские следователи пока не пояснили нам, настоящие ли это материалы какого-либо дела или фейк. Возможно, свет на загадку кота-свидетеля прольёт ответ на официальный запрос «КП»-Тверь» в органы следствия.