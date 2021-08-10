В Тверской области 25 тысяч человек готовы к труду и обороне

За последний квартал тверские физкультурники получили 747 легендарных значков ГТО. Фото: Тимур ХАНОВ

Помните, у Маршака: «Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нём ничего». Весь город искал смельчака, зная лишь, что был он высок, плечист и носил значок ГТО как характеристику верно выбранного образа жизни и отваги.

Но на то время, когда Маршак сочинял эти стихи, такие значки имелись на груди едва ли не у половины жителей страны - поди найди этого спортивного юношу. Сегодня гэтэошников у нас поменьше. За семь лет с момента возрождения в стране комплекса «Готов к труду и обороне» к нему присоединились более 15 миллионов человек (население страны - почти 146 миллионов). В Тверской области в базе ГТО состоят 61 044 человека.

Наш регион оказался на 44-й строчке общероссийского рейтинга ГТО. Исследование вовлечённости населения в ГТО подготовил Федеральный оператор этого всероссийского физкультурного-спортивного комплекса. Специалисты пересчитали всех жителей, зарегистрированных в базе данных ГТО, а также физкультурников, которые действительно показали себя готовыми к труду и обороне. Они сдали нормативы и получили те самые легендарные нагрудные значки.

Тот самый значок. Фото: Тимур ХАНОВ

Рейтинг составляется ежеквартально. Система оценки сложная: учитывается доля населения, включённого в базу ГТО, количество тех, кто сдал или пытался сдать нормативы, число получивших нагрудные значки.

Тверские гэтэошники

Последнее исследование опубликовано по итогам второго квартала 2021 года (по состоянию на 1 июля). В сравнении с первым кварталом наш регион усилил физкультурные позиции: тогда мы были на 50-м месте. А за год (с 1 июля 2020-го) мы, наоборот, сдали. Год назад Тверская область была на 35-м месте среди регионов РФ по степени вовлечённости жителей в ГТО.

Среди всех жителей в возрасте от 6 лет в базе ГТО зарегистрированы 5,16%. За последний квартал доля гэтэошников у нас увеличилась на 0,19%. При этом знаки отличия ГТО имеют 2,13% тверичан (из всех жителей региона в возрасте от 6 лет). Это 25 195 человек. У каждого из них имеется значок той или иной степени. За последний квартал было выдано 747 значков.

Это не самый плохой, но далеко и не самый высокий показатель. Есть регионы, например Краснодарский край, Белгородская область (лидер рейтинга) или Воронежская область, где доля людей, получивших знак ГТО, выше 10%.

Как примкнуть к ГТО

Чтобы примкнуть к движению ГТО, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО (раздел «Регистрация» в правом верхнем углу). Прошедшим регистрацию присваивается уникальный идентификационный номер (УИН) из 11 цифр.

Все ваши достижения будут отображаться в личном кабинете на сайте ГТО. После выполнения каждого упражнения там можно будет увидеть свои результаты, а пройдя полный комплекс, узнать свой знак отличия и номер удостоверения. Результаты обычно появляются в личном кабинете в течение 14 дней с момента участия в испытаниях.

Важно: чтобы приступить к выполнению испытаний ГТО, необходим медицинский допуск. Обратитесь в поликлинику по месту жительства или в любую платную клинику. Терапевт должен выписать вам справку, что вы прошли медобследование и противопоказаний для участия в тех или иных спортивных испытаниях не имеете.

Узнайте график проведения тестирования в тверском центре ГТО. Телефон: 8-910-841-39-06. Там же вам расскажут, какие ещё документы, возможно, придётся заполнить.

Вручение знаков ГТО проходит в апреле и ноябре каждого года, а также на городских праздниках: Дне города, Дне физкультурника и прочих.

Всю информацию о нормативах ГТО можно узнать на официальном сайте, а также в тверской группе ГТО в соцсети.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди наших соседей ниже Тверской области в рейтинге оказалось лишь Подмосковье. Отметим, что доля людей, сдавших нормы ГТО, - не определяющий критерий рейтинга. Регионам выставлялись баллы по самым различным параметрам: активности приобщения в ГТО новых членов, освещение в прессе, успешности выполнения нормативов и так далее.

Новгородская область - 14-е место (значки ГТО имеют 23 385 человек)

Ярославская область - 23-е место (значки ГТО имеют 32 596 человек)

Псковская область - 24-е место (значки ГТО имеет 24 621 человек)

Смоленская область - 32-е место (значки ГТО имеет 25 461 человек)

Вологодская область - 39-е место (значки ГТО имеет 26 081 человек)

Тверская область - 44-е место (значки ГТО имеют 25 195 человек)

Московская область - 71-е место (значки ГТО имеют 190 163 человека)