Доктор географических наук Наталья Сердитова предупредила, что смерчи в Тверскую область вернутся

Неблагоприятных явлений, способных вызвать такие разрушения, становится больше. Фото: Александр ЖМУЛИН

К урагану и смерчу, прошедшим 2 августа в Андреаполе и под Осташковом, мы готовы не были. Несмотря на предупреждения синоптиков о сильном ветре, итог буйства стихии оказался трагичен: разрушенные дома, пострадавшие, трое погибших.

В чём причина того, что природа взбунтовалась против нас, повторится ли смерч и не нагрянет ли он в областную столицу, где сможет нанести ещё больше разрушений? Об этом «КП»-Тверь» поговорила с доктором географических наук, профессором ТвГУ Натальей Сердитовой.

Доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Возможно ли спрогнозировать смерч

- Прогнозирование смерчей - очень непростая задача, так как они носят слишком локальный характер. Предупредить людей о том, что здесь и сегодня пройдёт смерч, можно только в том случае, если на данной территории есть допплеровский радиолокатор, - говорит Наталья Сердитова.

Допплеровский радиолокатор - специализированный радар, который использует эффект Доплера (изменение частоты и длины волн, вызванное перемещением в пространстве их источника и приёмника) для получения данных о скорости объекта на расстоянии. Но у нас в стране допплеровских радиолокаторов очень и очень мало. Это не удивительно: стоимость одного такого локатора, по словам Натальи Сердитовой, порядка миллиона долларов.

Поэтому предупредить людей о смерче сейчас практически невозможно. Но о том, что идёт сильный ветер, порывы которого превысят 20 метров в секунду (в Андреаполе было около 25 м/с), можно. Что и делают метеослужбы и МЧС.

- В этом случае остаётся лишь самим следить за ситуацией и заботиться о своей безопасности. На земле укрыться от смерча практически невозможно, лучше это делать под землёй, - советует Наталья Сердитова.

К сожалению, у нас нет метро и достаточного количества подземных переходов. Поэтому жителям Твери и области остаётся прятаться от стихии в крепких зданиях: супермаркетах, больницах и так далее. Если в доме есть подвал - безопаснее всего будет там.

Укрыться от смерча наверняка можно только под землёй. Фото: Александр ЖМУЛИН

Повторится ли разрушительный смерч

Может ли снова на Тверскую область обрушиться столь разрушительный смерч или это было аномальное, разовое явление?

- Да, может, - уверена Наталья Сердитова. - Мы всё время говорим об изменении климата. И основное проявление изменения климата как раз состоит в том, что количество опасных метеорологических явлений растёт. И там, где таковые не наблюдались ранее, они начинают проявляться.

Смерч формируется, когда по территории проходит атмосферный фронт, порождая сильные нисходящие и восходящие потоки воздуха. Когда сходится несколько факторов, включающих скорость ветра, разницу температур, определённый уровень атмосферного давления, влажности, происходит закручивание воздушных потоков по спирали, против часовой стрелки - в Северном полушарии.

Может ли смерч пройти по Твери

В начале 90-х по западным районам Тверской области уже проходил разрушительный ураган. Смерч, разнёсший в щепки некоторые жилые строения, в этот раз тоже случился на западе. Но сделать вывод о том, что именно запад региона наиболее подвержен смерчам и ураганам, нельзя: это просто стечение метеорологических обстоятельств.

Такое может произойти в любом месте региона и даже в областной столице. Фото: Александр ЖМУЛИН

Такое может произойти в любом месте региона и даже в областной столице. Как оказалось, смерчи в принципе свойственны для наших широт.

- Смерчи чаще всего формируются в пределах от 45-й до 60-й широты. У нас 56-я широта, то есть даже чисто теоретически мы попадаем в область, где они случаются, - объясняет доктор географических наук. - На территории европейской части России смерчи фиксировались начиная с XV века. Это есть в летописях. Другое дело, что раньше подобные события были редкостью, а теперь мы начинаем их отмечать. Посоветовать здесь можно только одно: быть готовыми.

Сезонность смерчей

Радует одно: скоро осень, а за ней и зима. В холодный период года в наших краях смерчей быть не должно.

- Есть типы смерчей, которые могут образовываться и в зимнее время, но у нас пока это маловероятно, - успокаивает Наталья Сердитова. - Необходимый контраст температур у нас возможен в основном лишь в летний период.

Пересмотреть нормы строительства

Отдельно Наталья Евгеньевна отмечает, что дома, снесённые ветром в Андреаполе, были непригодны для противостояния разбушевавшейся стихии:

- С учётом, что подобное может повторяться, нам следует пересмотреть строительные нормы и правила. Необходимо готовиться к опасным метеорологическим явлениям. Это не только смерч, это сильный шквалистый ветер, сильный снегопад или ливень, которые тоже могут нанести ущерб людям. Необходимо разрабатывать адаптационные меры. И информировать население о том, что такие погодные явления могут происходить на нашей территории, рассказывать, как защититься от них. Мы не умеем управлять погодой. Поэтому нам надо к ней приспосабливаться, адаптироваться.

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