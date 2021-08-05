Погода на 5 августа в Твери: гроза, ураганный ветер и штормовое предупреждение

В Тверской области продолжает бушевать непогода, принесенная циклоном Guido. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, 5 августа, на территории Тверской области продолжит бушевать непогода, принесенная циклоном Guido - пройдут дожди с грозами и сильным ветром.

Синоптики сообщают, что усиление ветра при грозе может достигать до 20 м/с.

А это почти ураганный ветер, к сведению - порывы ветра при недавнем разрушительном урагане в Андреаполе достигали 20-25 м/с.

Двухметровые заборы из листового металла из-за огромной парусности начинают падать при ветре в 20-25 м/с. Также при такой скорости ломаются ветви деревьев.

В Тверской области объявлено экстренное предупреждение и желтый уровень опасности.

Днем в Твери и области до +23 градусов, ночью +9... +14.

Специалисты МЧС призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности при грозе, быть внимательнее на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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