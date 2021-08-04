Новые веб-камеры на дорогах и площадях Твери: где установлены и что транслируют

Скрин с трансляции новой камеры в Твери. Она направлена на памятник поэту Дементьеву.

В Твери будут установлены 8 новых веб-камер. Места установки пояснили в администрации города.

Камеры будут размещены по адресам: площадь у ДК Литвинки, площадь у ДК Синтетик, площадь Победы, Театральная площадь, площадь Славы, площадь у ДК Сахарово, площадь Пушкина, площадь у ДК пос. Элеватор.

В данный момент на их приобретение открыт конкурс на Госторгах, определиться с покупкой городские власти должны в начале августа.

А вот две новые веб-камеры, по которым в режиме онлайн можно наблюдать за жизнью города, уже работают. Новые камеры смотрят на набережную Степана Разина в месте, где установлен памятник Андрею Дементьеву (пересечение с улицей Андрея Дементьева), и на площадь Славы (площадка перед музейно-выставочным центром имени Лизы Чайкиной).

Всего же теперь в Твери работают 12 веб-камер. Они дают обзор на скамейку-змейку на улице Трёхсвятской, ландшафтный парк Тьмака, площадь Михаила Тверского, проспект Калинина, площадь Ленина, Свободный переулок, площадь Капошвара, площадь Гагарина, стелу "Тверь город воинской славы" и улицу Вагжанова.

Камеры транслируют картинку на сайте городской администрации.

Администрация Твери сообщает, что планирует продолжить установку веб-камер в главных видовых местах города. Предложения по установке камер можно отправлять на электронную почту it@adm.tver.ru либо через Интернет-приёмную.

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