Депутаты думы Твери проверили качество ремонта дорог

Депутаты на выезде. Фото: ТГД

Качество ремонтных работ проверяют специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты Тверской городской Думы и представители общественности. Также выезды на объекты проходят в рамках проекта «Дорожный контроль».

Очередная комиссия проинспектировала ход ремонтных работ на пересечении улиц Крылова и Дементьева. На этом участке на 100 % выполнена замена асфальтобетонного покрытия. Сотрудниками МУП «ЖЭК» восстановлено более 500 метров линий ливневой канализации. В настоящее время на объекте идёт устройство тротуаров. В числе вопросов, которые обсудили представители общественности и участники выездной комиссии – замена элементов конструкции канализационных люков и гидроизоляция первых этажей.

- На всех объектах, независимо от видов строительства, мы формируем рабочие группы, в которые входят жители города, – рассказал депутат Тверской городской Думы Сергей Аксенов. - Люди, проживающие рядом с территорией, которую затрагивают ремонтные работы, вносят свои замечания и предложения, которые оперативно передаются подрядчику для того, чтобы учесть их в работе. Такой формат коммуникаций – самое надёжное и эффективное взаимодействие жителей и власти.

После завершения работ на улице Крылова подрядчик приступит к устройству тротуаров на улице Андрея Дементьева, учитывая требования программы «Доступная среда».

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать 70 объектов улично-дорожной сети протяжённостью более 61,6 километра. В настоящее время работы ведутся на 50 объектах в каждом районе города. 45% от их количества близятся к завершению. Всего в период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 265 км дорог. В частности, за 2019-2020 годы были приведены в порядок 73 дороги областного центра общей протяжённостью почти 100 километров. Интерактивная карта ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».