Инспекция губернатора: Игорь Руденя проверил, что и как ремонтируют и расширяют на дорогах в Твери

Губернатор проверил, как в Твери ремонтируют дороги. Фото: ПТО

Первую половину дня 28 июля губернатор Игорь Руденя провел на дорогах - глава региона ездил по Твери с инспекцией. Смотрел, как в рамках нацпроекта ремонтируют объекты уличных магистралей города.

В первую очередь губернатор отправился на один из участков выезда-въезда из областной столицы - проверил ход работ на Бежецком шоссе на участке от Затверецкого бульвара до улицы Богородицерождественской.

Его расширяют до шести полос движения. Здесь делают также наружное освещение с подземными коммуникациями, ливневую канализацию с очистными сооружениями, тротуары, остановки общественного транспорта.

- Мы делаем комфортный въезд в Тверь со стороны Бежецка. Конечно, это создает временные неудобства для жителей. Но в сентябре планируется открыть регулярное движение. Этот объект - часть проекта по развитию вылетных магистралей Твери. В целом мы видим совершенно другое качество работ на дорогах города по сравнению с предыдущими годами. Сейчас обеспечен более масштабный подход, - прокомментировал представителям СМИ Игорь Руденя по итогам осмотра.

Уже полностью обустроены трассы для водопровода, ливневой канализации, проведено переустройство сетей связи и электросетей мощностью 6кВт. Идет монтаж водопропускной трубы, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на треугольнике, объединяющем улицу Шишкова, Парковый проезд и Затверецкий бульвар.

В дальнейшем планируется продолжить реконструкцию Бежецкого шоссе - от улицы Богородицерождественская до границы города. Предусмотрено создание четырех полос движения, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Также Игорь Руденя побывал на выезде на Старицком шоссе. В порядок приводится участок от улицы Республиканской до трассы М-10.

Проектом предусмотрен ремонт покрытия, замена люков колодцев на «плавающие», установка дорожных знаков, укрепление обочин, дорожная разметка. Сейчас ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Срок завершения работ – октябрь 2021 года. При этом полностью уложить асфальт планируется уже в ближайшие дни.

По пути Игорь Руденя сделал замечания по качеству ремонта дороги на Комсомольской площади:

- Часть работ уже сделана, но мы увидели здесь неровности. Необходимо сделать ровное, качественное покрытие, чтобы минимизировать скопление воды.

Ответственные кивнули.

Губернатор также оценил ход ремонта улицы 2-ая Красина. Работы здесь синхронизированы с заменой тепловых сетей.

Тверская генерация на данном участке проводит плановую подготовку теплопровода к осенне-зимнему периоду. В ближайшее время работы планируется завершить.

После этого будет продолжен ремонт дороги. Она уже приведена в порядок на 80%. К 1 сентября здесь планируют завершить укладку асфальта.

СПРАВКА КП

В 2021 году в столице Верхневолжья ремонтируют 80 участков улиц. По нацпроекту - 70 городских дорог общей протяженностью свыше 60 км.

В рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» в программу также вошло 10 объектов.