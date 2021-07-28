Досуг в Твери с 28 июля по 4 августа: Короткий метр Италии, живопись и клюква

В городе затишье на фронте культурного отдыха, мертвый сезон, но все-таки кое-что интересное есть. Фото: турпортал Тверской области

КИНОПОКАЗЫ

Истории итальянской жизни 18+

30 июля в 20:00 тверской центр современной культуры «Рельсы» приглашает ценителей киноискусства на один вечер перенестись в солнечную Италию: прийти на просмотр лучших короткометражных фильмов, снятых на Апеннинском полуострове.

Они были в программе множества итальянских и европейских смотров 2020 года, включая 77-й Венецианский кинофестиваль и «Золотой глобус».

Это трогательные, забавные и важные картины, рассказывающие об удивительных человеческих судьбах.

Как обещают организаторы, «атмосферу дополнит бокал игристого и порция шикарного тирамису».

В программе - короткометражки от режиссеров Джанлука Зонта, Андреа Делла Моника, Вито Пальмиери.

Количество мест ограничено.

Записаться можно на сайте центра.

Стоимость - 600 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

ВЫСТАВКИ

«Покажи мне свое лицо»

Так называется экспозиция работ тверской художницы Саши Соды в жанре портрета. Она представлена в центре «Рельсы».

Портреты выполнены в разных техниках: графика, живопись, скульптура. Но вне зависимости от выбранных инструментов Саша придерживается простоты и отдает предпочтение минимализму.

Как пишут организаторы, «в ее работах, за редким исключением, минимальное использование цвета, а иногда и полное его отсутствие. Многие портреты написаны буквально одной линией».

Посещение выставки бесплатное.

Записаться можно на сайте центра.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Красота на перголе

В последние выходные июля Тверской городской музейно-выставочный центр предлагает посетить экспресс-выставку Инессы Айдархановой на свежем воздухе - на набережной Степана Разина. Она будет устроена в сквере-перголе.

Инесса Айдарханова - личность многогранная. Значительную часть своей жизни она профессионально занимается дизайном интерьеров и одежды, а не так давно смогла реализовать давнюю мечту - посвятить себя живописи.

ФЕСТИВАЛИ

День клюквы

31 июля в Весьегонске, в Приморском парке, в 12:00 стартует веселый и самобытный фестиваль клюквы. Он приурочен к Дню Весьегонского муниципального округа.

Фестиваль клюквы - масштабное мероприятие, посвященное открытию сезона сбора знаменитой северной ягоды и многовековым традициям ягодного виноделия в России.

Участников ждут выступления народных коллективов, концертно-театральная и шоу-программа. В городском парке будет проводиться множество мастер-классов, где можно познакомиться как с древними ремеслами, так и с новейшими направлениями искусства. А в конце праздника, вечером, на сцене выступит некогда известная поп-группа «Божья коровка».

Хотите окунуться в ностальгию по 90-м, а также вдохнуть местного колорита - айда в Весьегонск.