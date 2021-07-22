Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 17:00

Исследование молодого работника Калининской АЭС может повысить надежность энергоснабжения страны

Инженер электрического цеха Калининской АЭС Николай Беспалько предложил уникальную методику защиты от повреждений элегазового коммутационного оборудования
Илья КУПРИЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Торжественное награждение

Торжественное награждение

Данное оборудование применяется на открытых распределительных устройствах (ОРУ) электростанций всех типов для выдачи мощности. Его новаторское решение может существенно повысить надежность электроснабжения и стабильность работы энергосистемы страны в целом.

Молодой атомщик исследовал и оценил влияние на оборудование электромагнитных процессов, возникающих при переключениях в сетях сверхвысокого напряжения, и геоиндуцированных токов, вызванных геомагнитными возмущениями магнитного поля Земли. Полученные результаты позволили разработать алгоритм устройства блокировки отключения однополярного тока выключателя. Оно решает задачу постановки высоковольтной линии электропередач с шунтирующими реакторами под напряжение, избегая повреждения элегазовых выключателей, и обладает высокой технико-экономической эффективностью.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Свою разработку он впервые представил и успешно защитил на итоговой конференции Конкурса научно-технических сообщений среди молодых работников Калининской атомной станции. Проект получил высокие оценки конкурсной комиссии во главе с директором КлнАЭС Виктором Игнатовым и стал абсолютным победителем.

Конкурс научно-технических сообщений проводится ежегодно с 2008 года по инициативе Молодежной организации Калининской АЭС. Он объединяет юных, умных, талантливых, активно позиционирующих себя в жизни и развитии предприятия специалистов. Предметом разговора становятся актуальные для атомной энергетики вопросы и поиск новаторских научных решений в разных областях: производственной, социально-экономической, экологической.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок. В финал прошли 11 работ в трех номинациях «Производство», «Модернизация» и «ПСР».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По словам Виктора Игнатова, все представленные проекты имеют глубокую теоретическую проработку и максимально приближены к производству. Кроме того, они обладают огромным потенциалом для реализации не только в атомной отрасли, но и на тех предприятиях, где протекают сложные технологические процессы, по своим параметрам схожие с процессами на атомной станции.

«Сегодня в «атомной» молодежной среде есть мощный инновационный потенциал. С каждым годом увеличивается число атомщиков, выбирающих личную инициативу как главный способ самореализации на профессиональном поприще. И наши молодые специалисты – яркий тому пример», – отметил Виктор Игнатов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС