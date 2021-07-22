На следующей неделе в Тверскую область вернется жара

В Тверь вернется жаркая погода, но, к счастью, не такая аномальная, как была. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Прохладные деньки после аномальной жары в регионе продлятся недолго. Возвращается пусть и не такая удушливая (за +30), но тоже жаркая погода.

- 24 июля, в субботу, и 25 июля, в воскресенье, через Верхневолжье будет проходить атмосферный фронт - местами ожидаются дожди и грозы. - Конец недели будет прохладным, в дневные часы температура воздуха установится на уровне +20, +21, ночью - 12, 14 градусов тепла, а с понедельника восстанавливается прям теплая-теплая погода, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В понедельник днем будет +25, а к среде уже +28. В ночные часы температура воздуха установится на уровне +15. С понедельника погоду вновь будет определять антициклон.

Профессор Наталья Сердитова также рассказала, что в пятницу на следующей неделе ветер будет северных и северо-западных направлений, 4 м/с.

Атмосферное давление в пятницу упадет до 743 мм ртутного столба, а к понедельнику вырастет до 758.