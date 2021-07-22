Досуг в Твери с 21 по 28 июля: Берег Древней Руси, песни Владимира и живопись старая и новая

Мы тоже любим Тверь и приятное времяпрепровождение. Фото: Виктория ЖУКОВА

Коронавирусная статистика в регионе продолжает угнетать, и с посещением массовых мест культурного отдыха и развлечений надо быть весьма осторожными. Но если вы привились, то можно, пожалуй, и рискнуть. Мы ни к чему не призываем, просто будьте осторожны, соблюдайте меры профилактики ковида. А событий, несмотря на пандемию, всё же хватает.

ФЕСТИВАЛЬ

Сражения, музыка, природа и дух Древней Руси

23-25 июля в Кимрском районе состоится легендарный фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег». В прошлом году его из-за пандемии отменили, но в этом всё-таки пока собираются провести.

«Былинный берег» называют крупнейшим в России летним событием, посвященным Древней Руси и эпохе викингов.

Гости фестиваля смогут увидеть повседневную жизнь и воинские обычаи тех далеких суровых времен.

В программе фестиваля: сражения дружин реконструкторов, плаванье ладьи, исторический и туристический лагеря, ремесленные мастер-классы, самая большая средневековая ярмарка в России, лето, Волга, красота природы, медовуха.

Плюс концерты под открытым небом и более 30 музыкальных коллективов с фолк-привкусом. Как тяжелых, так и не очень. Как языческих, так и нет. Среди них «Аркона», «Оттава Ё», «Калевала», «Сварга», «Алконост» и т. д.

Цена билетов сильно варьируется. Узнать, сколько стоит попасть на день-два-три в эпоху раннего средневековья, и заказать билеты можно на сайте http://10vek.ru в разделе «Зрителям» или по ссылке через паблик «Былинный берег» в соцсети.

КОНЦЕРТ

Сыграем Высоцкого

24 июля в клубе «БигБен» в 18:00 начнется вечер песен Владимира Высоцкого.

Участвуют Андрей Гвалевич (Москва), Алексей Лапин (Калязин), Михаил Волков (Тверь).

Это будет акустическое исполнение.

Цена билетов: 200-300 рублей.

ВЫСТАВКИ

Очей отрада

Тверской областной Дом народного творчества приглашает на выставку «Волшебный край! Очей отрада!» Она продолжается в Музейном центре имени Лизы Чайкиной.

В экспозиции представлены замечательные живописные работы из коллекции семьи Зориных. Картины посвящены теме русской провинции.

Большую часть собрания картин семьи Зориных составляет «кимрская» коллекция, включающая полотна художников, проживающих в городе Кимры Тверской области и его окрестностях. Среди них Комлев Владимир Викторович, Долгашев Константин Александрович, Рылеев Юрий Михайлович.

Стоимость билетов: 100-150 рублей.

«18 - 35»

Выставка под таким концептуальным названием открыта в Тверском городском музейно-выставочном центре.

Это экспозиция живописного, графического и декоративного творчества молодых художников Тверской области.

Название подчеркивает возрастной диапазон участников.

Вернисаж давно ожидаем: предыдущая областная молодежная выставка проводилась весной 2014 года. Состав творческой молодежи за минувшие семь лет существенно обновился. Зритель непременно откроет для себя новые имена.

Стоимость билетов: от 60 до 120 рублей (в зависимости от категорий граждан), детям до 7 лет - бесплатно.