Досуг в Твери с 21 по 28 июля: Берег Древней Руси, песни Владимира и живопись старая и новая

Мы тоже любим Тверь и приятное времяпрепровождение.
Фото: Виктория ЖУКОВА
Коронавирусная статистика в регионе продолжает угнетать, и с посещением массовых мест культурного отдыха и развлечений надо быть весьма осторожными. Но если вы привились, то можно, пожалуй, и рискнуть. Мы ни к чему не призываем, просто будьте осторожны, соблюдайте меры профилактики ковида. А событий, несмотря на пандемию, всё же хватает.
ФЕСТИВАЛЬ
Сражения, музыка, природа и дух Древней Руси
23-25 июля в Кимрском районе состоится легендарный фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег». В прошлом году его из-за пандемии отменили, но в этом всё-таки пока собираются провести.
«Былинный берег» называют крупнейшим в России летним событием, посвященным Древней Руси и эпохе викингов.
Гости фестиваля смогут увидеть повседневную жизнь и воинские обычаи тех далеких суровых времен.
В программе фестиваля: сражения дружин реконструкторов, плаванье ладьи, исторический и туристический лагеря, ремесленные мастер-классы, самая большая средневековая ярмарка в России, лето, Волга, красота природы, медовуха.
Плюс концерты под открытым небом и более 30 музыкальных коллективов с фолк-привкусом. Как тяжелых, так и не очень. Как языческих, так и нет. Среди них «Аркона», «Оттава Ё», «Калевала», «Сварга», «Алконост» и т. д.
Цена билетов сильно варьируется. Узнать, сколько стоит попасть на день-два-три в эпоху раннего средневековья, и заказать билеты можно на сайте http://10vek.ru в разделе «Зрителям» или по ссылке через паблик «Былинный берег» в соцсети.
КОНЦЕРТ
Сыграем Высоцкого
24 июля в клубе «БигБен» в 18:00 начнется вечер песен Владимира Высоцкого.
Участвуют Андрей Гвалевич (Москва), Алексей Лапин (Калязин), Михаил Волков (Тверь).
Это будет акустическое исполнение.
Цена билетов: 200-300 рублей.
ВЫСТАВКИ
Очей отрада
Тверской областной Дом народного творчества приглашает на выставку «Волшебный край! Очей отрада!» Она продолжается в Музейном центре имени Лизы Чайкиной.
В экспозиции представлены замечательные живописные работы из коллекции семьи Зориных. Картины посвящены теме русской провинции.
Большую часть собрания картин семьи Зориных составляет «кимрская» коллекция, включающая полотна художников, проживающих в городе Кимры Тверской области и его окрестностях. Среди них Комлев Владимир Викторович, Долгашев Константин Александрович, Рылеев Юрий Михайлович.
Стоимость билетов: 100-150 рублей.
«18 - 35»
Выставка под таким концептуальным названием открыта в Тверском городском музейно-выставочном центре.
Это экспозиция живописного, графического и декоративного творчества молодых художников Тверской области.
Название подчеркивает возрастной диапазон участников.
Вернисаж давно ожидаем: предыдущая областная молодежная выставка проводилась весной 2014 года. Состав творческой молодежи за минувшие семь лет существенно обновился. Зритель непременно откроет для себя новые имена.
Стоимость билетов: от 60 до 120 рублей (в зависимости от категорий граждан), детям до 7 лет - бесплатно.