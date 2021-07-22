Кому в Твери отключат горячую воду с 26 июля по 9 августа

В ряде домов на две недели отключат горячую воду Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 26 июля в Твери в ряде домов на две недели отключат горячую воду. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.

Напомним, что плановые отключения горячей воды завершатся по графику 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

График отключений в жилом фонде

С 26 июля по 9 августа

Артиллерийский пер., 4, 7, 13, 15

Афанасия Никитина наб., 72, 74, 80, 82/2, 90/2, 146, 148, 152/2

Благоева ул., 4 к. 2, 4 к. 3, 18, 32, 44

Горького ул., 59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2, 133, 135, 137/6

Карпинского ул., 9, 16, 18, 22/22, 28

Мичурина ул., 4/29, 6/34, 8/31

Мусоргского ул., 17, 21, 23, 25

Павлова ул., 10, 12

Шмидта б-р, 12, 23, 24

Вольного Новгорода ул., 2

Ивана Седых пер., 1, 2, 4, 6

Новоторжская ул., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10б, 11/13, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16 к. 1, 16 к. 2, 19, 23

Радищева б-р, 4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 42, 44, 45, 50, 52

Свободный пер., 1, 1в, 1г, 3 к1, 3 к. 2, 7, 20, 22, 30, 30/2, 43/18

Симеоновская ул., 1, 5, 7, 9, 11, 14, 33, 33а, 35, 39 Советская ул., 5 к. 4, 7, 8, 10, 18, 20, 20/22, 22, 24, 40 Студенческий пер., 21, 23, 25, 30, 30а

Тверская пл., 2б, 6, 8, 9

Тверской пр-т, 3, 5, 8, 9, 11/55, 12, 13, 15

Театральный пр-д, 3а, 3б

Трехсвятская ул., 24, 28, 29, 31